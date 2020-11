I sapori croccanti della cucina napoletana

Si chiama la “Bombetta del Vesuvio” ed è una vera esplosione di sapori e colori. Il cuore a sorpresa della bombetta è una burrata di bufala. Si può preparare in due modi: con doppia panatura e poi fritta, oppure avvolta in pasta della pizza e fritta. La bombetta va servita su un fondo di sugo di pomodoro. Quasi una mozzarella in carrozza, ma con più eleganza.

Ed ecco gli ingredienti per la nostra bombetta: due panetti di pizza, quattro burrate da 100 g, passata di pomodoro 400 g, basilico fresco, uno spicchio d’aglio. Per l’eventualepanatura servono panco o pangrattato, farina, uova e latte. Per friggere serve mezzo litro di olio di arachidi.

La preparazione inizia dalla lavorazione dei panetti di pizza. Vanno stesi per ricavarne un disco buono a contenere la mozzarella, collocarla al centro e chiudere a strozzo. Friggere in abbondante olio. Tagliare i pomodori a metà, privandoli dei semi in eccesso e tagliare la polpa a quadretti. In una padella dai bordi alti o in una casseruola versare dell’olio extravergine d’oliva e mettere a soffriggere uno spicchio d’aglio. Non appena l’ aglio comincia a soffriggere, aggiungere i pomodori tagliati a pezzetti, aggiustare di sale e aggiungere qualche foglia di basilico. Lasciare cuocere il pomodoro a fiamma medio alta per una decina di minuti. Il sugo di pomodoro fresco sarà pronto quando la polpa dei pomodori si sarà ammorbidita e sul fondo della padella si sarà formato un sughetto cremoso. Impiattare con il sugo di pomodori freschi e la burrata di bufala fritta al centro.