Buona Candelora a tutti con le Crepes Suzette

Maria Paola Scaletta di

02/02/2023

Nel giorno della Candelora è tradizione mangiare le crepes. Si possono fare nella versione dolce o in quella salata. Ma cosa è la festa della Candelora e perché si mangiano le crepes? Questa giornata è considerata una sorta di ponte tra l’inverno e la primavera. La Candelora è anche la giornata della purificazione. E’ un rito pagano che poi venne integrato anche nel Cristianesimo. In fondo si tratta del passaggio dal buio alla luce.

Le crepes sono diventate il piatto simbolo di questo appuntamento probabilmente perchè sono una preparazione a base di uova, con tutto ciò di simbolico che l’uovo rappresenta.

Negli Stati Uniti, il giorno della Candelora è diventato il giorno della Marmotta. Secondo la credenza popolare, infatti, se la marmotta lascia la sua tana in questo giorno vuol dire che la primavera arriverà presto. Altrimenti continuerà l’inverno.

Gli ingredienti per le crepes Suzette

125 g di Farina 00

300 ml di Latte

2 Uova

PER LA SALSA:

2 Arance

1/2 di Limone

100 ml di Grand Marnier

150 g di Zucchero

70 g di Burro

Ecco come preparare le crepes suzette

Si comincia dalla preparazione della pastella: in una ciotola versate la farina e fate una fontana al centro, poi iniziate a versare a filo il latte mescolando energicamente con una frusta a mano per evitare grumi. Quando la pastella risulterà liscia e fluida aggiungete le uova e mescolate bene, poi coprite con la pellicola alimentare e fate riposare in frigo per almeno mezz’ora in modo che la farina rilasci gli amidi.

Passato il tempo del riposo cominciate a cuocere le crepe: fate sciogliere in una crepiera una noce di burro e appena sarà ben calda versate un mestolo scarso di pastella. Cuocete le crepe su entrambi i lati e via via che sono pronte impilatele su un piatto.

Terminata la pastella va preparata la salsa. Grattugiate la scorza degli agrumi, poi spremete e filtratene il succo. In una padella fate sciogliere a fiamma dolce il burro con lo zucchero, poi aggiungete il succo e le scorze d’agrumi, mescolate qualche istante poi disponete nella padella le crepe piegate a ventaglio.

Lasciate insaporire per un minuto le crepe nella salsa, poi aggiungete il Grand Marnier e flambate. Una volta che la fiammata si sarà estinta naturalmente, trasferite le crepe su un piatto da portata e versateci sopra la salsa che si sarà creata.