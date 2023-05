La versione primaverile di un classico senza tempo

Se amate la “cacio e pepe”, il mese di maggio è perfetto per provare a fare una variante con le fave. Questo piatto simbolo della cucina romana – sul podio del gusto insieme all’amatriciana ed alla carbonara, può essere preparato in questa variante che lo rende ancora più gustoso, colorato e vivace. Della fava useremo tutto: anche i tegumenti, ovvero la pellicina esterna che le riveste. I tegumenti saranno prima sbollentati, poi tritati e tostati velocemente in padella. Anche la classica crema della cacio e pepe può variare. Per legare al meglio la salsa a base di pecorino, va realizzato un roux di burro e farina (aggiunti in parti uguali), da stemperare con un goccio di latte.

Gli ingredienti della cacio e pepe con le fave

Linguine o Spaghetti 400 Gr

Pecorino Romano 150 Gr

Fave fresche con il baccello 400 Gr

Burro 1 Noce

Farina 1 Cucchiaio

Latte Q.B.

Sale Q.B.

Pepe Q.B.

Seguendo correttamente le istruzioni della ricetta avremo una pasta delicata, cremosa ed equilibrata. A piacere si possono aggiungere dei piccoli tocchi d’autore: un po’ di scorza di limone grattugiata, qualche fogliolina di basilico fresco e dei pinoli tostati.

La ricetta della cacio e pepe con le fave

La prima cosa da fare è sbucciare le fave. Vanno fatte sbollentare per 2 minuti in acqua salata, e quindi scolate. Levate dalle fave il tegumento, la pellicina esterna, che va messa da parte. Prendetei tegumenti, sminuzzateli e tostateli in padella finché non saranno croccanti . Sciogliete il burro in una padella larga e aggiungete la farina Mescolare velocemente con una frusta per evitare la formazione di grumi Sempre sul fuoco e continuando a mescolare, unire un poco di latte (circa 50-60 gr) fino ad avere una crema liscia e omogenea Aggiungere il formaggio grattugiato, poco per volta e continuare a mescolare finché non si sarà sciolto Lessate gli spaghetti in acqua leggermente salata, scolale al dente e metteteli nella padella con la crema di formaggio. Aggiungere, se serve, poca acqua di cottura della pasta. Servite la pasta nei piatti individuali e profumate con il pepe in grani macinato al momento. Decorate il piatto con i tegumenti croccanti e le fave sbollentate.

Like this: Like Loading...