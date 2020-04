il gioiello della pasticceria siciliana in venti secondi

I cannoli siciliani non sono tutti uguali. A quello di Piana degli Albanesi che, senza dubbio, è il cannolo più famoso di Sicilia, il canale Instagram di EsperienzaSicilia.it, ha dedicato la seconda puntata dei suoi “Istanti siciliani”.

La pubblicazione della serie di video dedicata alle eccellenze siciliane, gastronomiche e non solo, iniziata lo scorso lunedì 13 aprile, che prevede la pubblicazione di tre video a settimana (ogni lunedì, mercoledì e venerdì), ha dedicato il suo secondo appuntamento al must del panorama dolciario siciliano, Sua Maestà il cannolo, in una delle sue versioni più note e apprezzate ovvero quella di Piana degli Albanesi, località in provincia di Palermo, rinomata, oltre che per il gusto di questa prelibatezza, anche per le sue dimensioni, che nella “versione gigante”, superano almeno di tre volte quelle standard degli altri cannoli preparati nel resto dell’Isola.

Lo “short video” che, come gli altri, ha la durata di 20 secondi circa, mostra la fase cruciale della preparazione del cannolo ovvero la farcitura della cialda croccante, rigorosamente artigianale, che ne costituisce il goloso “scrigno”, con una crema a base di ricotta di pecora locale, lavorata in maniera meno omogenea e con una quantità di zucchero inferiore rispetto a quella che viene utilizzata dalle pasticcerie palermitane e arricchita con gocce di cioccolato. La lavorazione “grezza” del cannolo di Piana degli Albanesi rende il suo gusto, secondo alcuni, più genuino poiché la crema mantiene quasi integro il gusto “animale” tipico della ricotta, che nei casi in cui c’è un maggiore contenuto di zucchero, risulta meno presente.

Di seguito ci “gustiamo” il video che racconta in diretta la golosa fase della farcitura del cannolo di Piana degli Albanesi sapientemente girato da Lorenzo Mercurio, antropologo, videomaker e documentarista fondatore di “Esperienza Sicilia”, in attesa degli altri appuntamenti sullo street food di Gaetano Gioé, meglio noto come Pippo, a Ballarò, o di quella della preparazione cosiddetta ‘nfigghiulata, tipica della zona di Capaci, in provincia di Palermo.

