Un dolce semplice da realizzare con pochi ingredienti

Buoni da gustare e simpatici da guardare, sono i cappelli della Vecchia strega per l’Epifania

Cappelli della Befana? Con le cialde per i coni possono diventare un dolcetto per concludere in allegria le feste natalizie.

Cappelli della Befana, ecco un dolce perfetto per concludere il pranzo dell’Epifania, l’ultima celebrazione delle feste invernali.

Ecco gli ingredienti per preparare questi coni da trasformare in copricapo

q.b. confetto colorato

4 cono per gelato

2 grammi gelatina in fogli

100 grammi lamponi

150 millilitri panna per dolci

100 grammi cioccolato fondente

2 cucchiai zucchero

4 biscotto secco

La ricetta va preparata seguendo queste indicazioni

Per preparare i cappelli della strega Befana, la prima cosa da fare è portare a ebollizione 4 cucchiai di acqua con lo zucchero. Va sciolta la gelatina (prima ammorbidita in acqua tiepida). Quando la gelatina è del tutto sciolta aggiungete i lamponi frullati e la panna montata a neve. Mettete il composto in frigo e lasciate rassodare per circa 2 ore. Sciogliete il cioccolato fondente e spennellate la parte interna dei coni. Prendete dal frigo la bavarese che avete preparato, frullatela e riempite i coni. Spennellate altro cioccolato fondente sui biscotti e sulle basi dei coni. Decorate con i confettini colorati. I coni sono adesso diventati dei cappelli della Befana. Prima di servirli, lasciateli in frigo per almeno un paio d’ore.