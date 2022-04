Un antipasto leggero che valorizza in made in Italy

Una caprese tricolore per ricordare la festa della Liberazione. Per festeggiare il 23 aprile a tavola è bello immaginare delle pietanze che celebrino la Festa Liberazione, con il cromatismo del nostro tricolore e con i sapori delle nostre eccellenze agroalimentari. Quasi a volere anticipare i tepori della stagione estiva, nelle giornate di festa del mese di aprile è tradizione dei siciliani cimentarsi in pantagrueliche grigliate. Per lenire il carico di calorie, proponiamo un delicato antipasto da trattare quasi fosse una mousse. Per prepararla servono pochi ingredienti, semplici da trovare ma raffinati per gusto e sapore. Questa è la versione base. Si tratta, in realtà, quasi di una versione al bicchiere della famosissima insalata caprese. Al posto della mozzarella, però, in questo caso va usata una più cremosa burrata. Di questa ricetta possono essere preparate delle varianti, sostituendo la crema di zucchine e basilico con del pesto. Questione di gusto, ,l’importante è che i colori della nostra bandiera risplendono in tutta la loro bellezza.

Gli ingredienti per la caprese tricolore al bicchiere

400 g Zucchine

50 g Parmigiano reggiano grattugiato

q.b. Sale e pepe

6 foglie Basilico

16 Pomodorini (circa)

1 Burrata

8 bicchierini in vetro o in plastica, per servire la caprese

Come preparare la caprese tricolore al bicchiere

Questa è la ricetta per preparare la caprese tricolore al bicchiere. La prima cosa da fare è lavare le zucchine, tagliarle a rondelle e farle ammorbire in acqua bollente salata – ancora meglio cuocerle al vapore. Una volta che le zucchine pronte, scolarle e metterle in un mixer quando sono ancora calde. Aggungere del basilico, che prima deve essere pulito e lavato. Se non avete il basilico potete fare anche solo con le zucchine. Infine unire il parmigiano al composto di zucchine e basilico mentre è ancora caldo, salare, pepare e frullare il tutto. Nel frattempo tostare leggermente i pinoli e tagliare a pezzettini la burrata. Lavare i pomodorini e tagliarli a cubetti, salare e pepare secondo il vostro gusto.

Preparare i bicchierini per inserire la mousse di zucchine e basilico, poi procedere con i pezzetti di burrata e infine i pomodorini con i pinoli. Una volta raffreddata, potrete gustare la vostra mousse tricolore!