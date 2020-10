Semplice da cucinare, è un classico della cucina italiana

La carne alla pizzaiola è piatto rapido e saporito, diventato un classico della cucina italiana. Di questa ricetta ne esistono diverse variazioni “regionali”. Ma le più famose e diffuse sono le versioni siciliane e napoletane, con tocchi di sapore mediterreaneo, dai capperi alle olive. C’è però una regola da seguire per non commettere errori: occorre molta attenzione nella cottura per far sì che la carne rimanga tenera e non diventi una suola di scarpe.

L’ingrediente principale sono le classiche fettine di manzo, ma è possibile altri tipi di tagli e di carni. Bistecche o scaloppine alla pizzaiola sono l’alternativa gustosa.

Ed ecco gli ingredienti per la “pizzaiola”: fettine di carne magra (spesse mezzo centimetro), pomodori maturi, due spicchi d’aglio, dei capperi sotto sale, un cucchiaio d’olio evo, sale e origano.

La preparazione è abbastanza semplice. Sbollentate i pomodori, poi pelateli, eliminate i semi e tagliateli a pezzetti; se usate i pelati, tagliate anche loro a pezzetti. Pelate l’aglio e tagliatelo a fettine o schiacciatelo, mettetelo in un tegame con un po’ di olio. Aggiungete i pomodori. Fate cuocere una decina di minuti a fuoco vivo nite i capperi e cuocete ancora qualche minuto. Aggiustate di sale, anche se quello dei capperi dovrebbe essere sufficiente. Mettete le fettine di carne nel tegame e cuocete due minuti, poi giratele e cuocetele ancora due minuti. A piacere, prima di spegnere, potete spolverare il tutto con un po’ di origano. Servite le fettine ricoprendole con il loro sughetto saporito