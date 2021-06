Un piatto semplice e anti calura estiva

Cestini di mozzarella, da farcire a volontà

Una piccola magia per trasformare la mozzarella in un contenitore di sapori

La nostra ricetta prevede un ripieno di tonno, cipolline e pomodorini

I cestini di mozzarella sono un piatto estivo facile da preparare e ricco di gusto. Con questa ricetta, la mozzarella diventa un piccolo scrigno da farcire a piacere. Questa ricetta non richiede cottura, fatta eccezione per gli ingredienti con cui deciderete di guarnire i vostri cestini di mozzarella.

La cosa importante è utilizzare delle mozzarelle abbastanza grandi da poter contenere il ripieno. La nostra versione prevede l’utilizzo di tonno, cipolline, crostini di pane e pomodori datterini. Questo piatto consente di realizzare una cena veloce e tutto sommato leggera in pochi minuti. I contenitori di mozzarella, poi, possono essere preparati con largo anticipo e conservati in frigorifero fino a un giorno.

Cestini di mozzarella, gli ingredienti

2 mozzarelle

150 g di tonno

50 g di cipolline

10 pomodori datterini

50 g di pane

olio

basilico

Come preparare i cestini di mozzarella

Sgocciolate il tonno e spezzetatelo, tagliate il pane a cubetti, i pomodorini e le cipolline a metà. Tagliate poi la parte superiore della mozzarella e scavate la parte interna. Capovolgetela in modo che rilasci l’acqua in eccesso. Saltate il pane in padella per qualche minuto, facendo attenzione a non bruciarlo. In una ciotola amalgamate tutti gli ingredienti con qualche foglia di basilico. Farcite i cestini di mozzarella con gli ingredienti amalgamati in precedenza. Servite le mozzarelle ripiene con qualche goccia di olio extravergine di oliva.