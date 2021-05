Una ricetta detox e ricca di vitamine

Zuppa di cetrioli e yogurt, un carico di vitamine e sali minerali

Cetrioli e yogurt, la zuppa semplice. Questa pietanza va servita come prima portata o come antipasto

Il cetriolo è uno degli ortaggi più diffusi nel Mediterraneo

In Grecia viene preparata una salsa da condimento con questi ingredienti: lo Tzatiki

La zuppa di cetrioli e yogurt è una crema da gustare fredda o tiepida. Un toccasana ideale con l’arrivo delle temperature più alte, un aiuto notevole per chi vuole fare dieta senza rinunciare al gusto. Con gli stessi ingredienti, in Grecia viene preparata una salsa bianca da condimento chiamata Tzatiki,

Protagonista di questo piatto è il cetriolo, ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, originario dell’Asia orientale e meridionale. Il frutto è una bacca polposa ricca d’acqua. In Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto il cetriolo è conosciuto anche con il termine cocomero. Il cetriolo è pressoché privo di calorie (13 kcal per 100 gr di prodotto), il che lo rende comune nelle diete, ed è composto prevalentemente da acqua (96%), e sali minerali come potassio, calcio, fosforo, sodio. E’ anche ricco di vitamina C.

Prodotto versatile, il cetriolo è un alimento perfetto per preparare una zuppa. Accompagnato allo yogurt diventa una valida alternativa ad un classico primo piatto.

Gli ingredienti per la zuppa di cetrioli e yogurt

Cetrioli 2

4 cucchiaini di Aneto tritato

una Cipolla bianca 1

Limone

Brodo 2 dl

Yogurt 2 dl

un pizzico di sale

un pizzico di pepe

La preparazione della zuppa

Si inizia la preparazione sbucciando i fruttitagliandoli a grossi pezzi. In un frullatore tritate la cipolla e gli ortaggi fino a ridurre tutto alla consistenza di una purea. Unite l’aneto, il succo di limone, il brodo, lo yogurt, sale e pepe. Servite la zuppa di cetrioli ben fredda decorata con qualche rondella di cetriolo.