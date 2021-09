Il curry è una miscela di spezie pregiate

Pollo al curry, l’Oriente a tavola

Il curry, o masala, è una miscela di spezie che può essere più o meno piccante a secondo della composizione

I bocconcini di pollo vanno stufati nel latte di cocco

La pietanza va accompagnata con riso basmati e pane naan

Il Pollo al Curry è un piatto speziato tipico della cucina asiatica. Non esiste una ricetta “assoluta” ed ogni paese del continente asiatico apporta della variazioni. Di sicuro, la versione indiana è quella più conosciuta ed apprezzata a livello mondiale. Il piatto ha comunque degli ingredienti obbligatori e va preparato con bocconcini di petto di pollo a bocconcini, prima marinati nel curry e latte di cocco , da stufare in casseruola.

Per preparare un pollo al curry a regola d’arte si devono rispettare due semplici regole. Prima di tutto va preparato per bene il curry, scegliendo con cura le spezie per ottenere un risultato dolce o piccante. La seconda regola riguarda l’utilizzo del latte di cocco, che serve per donare cremosità alla pietanza. In ogni caso, questo piatto unico va accompagnato con riso basmati cotto a vapore e speziato e con del pane naan, il classico pane indiano.

Che cosa è il curry?

Il curry (nella lingua hindi si chiama masala) è una miscela di spezie pestate nel mortaio per formare una polvere dal colore giallo-senape fortemente profumata. A seconda della formulazione si avrà un curry mild, ovvero mediamente piccante, o sweet, ovvero molto piccante, contrariamente a quanto il termine (sweet, “dolce”) potrebbe far pensare.La formulazione classica del curry comprende curcuma (ingrediente principale), pepe nero, cumino, coriandolo, cannella e anche chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fieno greco, peperoncino, cardamomo.

Gli ingredienti per il pollo al curry

per il Pollo al curry

600 gr di petto di pollo da ridurre in bocconcini

20 gr di curry ottima qualità (oppure masala fatto al momento mescolando insieme: 2 cucchiaini di curcuma in polvere – 1 cucchiaino di paprika in polvere – 1 cucchiaino di coriandolo in polvere – 1 cucchiaino di cumino in polvere – 1/2 cucchiaino di peperoncino rosso in polvere (anche un pò di più se piace piccante) -1/2 cucchiaino raso di cannella)

100 gr di latte di cocco (che potete sostituire con latte intero) + 3 – 4 cucchiai

un cucchiaio raso di maizena

un cucchiaino di burro

1 cipolla bianca piccola

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine

un pezzetto di zenzero fresco

peperoncino fresco intero

sale

coriandolo fresco (che potete sostituire con prezzemolo)

Per il Riso Basmati da accompagnare:

250 gr di riso basmati

anice stellato (che potete omettere se non lo avete)

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1 stecca di cannella (che potete omettere se non lo avete)

1 cucchiaino di semi di cardamomo

La ricetta per il pollo al curry

Prima di tutto affettate il petto di pollo in bocconcini della stessa dimensione, circa 3 cm Realizzate la salsa al curry scaldando 1 cucchiaino di burro in una padellina, lasciate sciogliere, spegnete, aggiungete il curry oppure il vostro masala, girate, aggiungete i 100 gr di latte di cocco freddo. Girate, in pochi secondi otterrete una salsa cremosa non troppo liquida, Marinatura del petto di pollo nella salsa curry

In una ciotola aggiungete il pollo, versate la salsa curry. Aggiungete sale e maizena. Girate molto bene con uncucchiaio, in modo che il pollo si insaporisca di tutto il condimento. oprite con una pellicola e lasciate marinare per da un minimo di 10 minuti fino ad un intero giorno. Potete lasciare il vostro pollo in frigo a marinare per circa 24 h.

Nel frattempo cuocete a vapore il riso con le spezie indicate e il sale per circa 10 – 13 minuti.

A questo punto, frullate la cipolla fino ad ottenere una crema, e quindi inserite il composto ottenuto in una casseruola. Inserite lo zenzero grattugiato, sbucciate l’aglio e tagliatelo a metà, aggiungetelo insieme a 3 cucchiai di olio e il peperoncino intero (oppure tagliato se volete che il pollo più piccante) mescolate tutto: Poi fate soffriggere 1 minuto. Aggiungete il pollo con tutta la sua marinatura.

Abbassate la fiamma, Ripulite la ciotola del pollo aggiungendo 1 cucchiaio di latte versatelo nel pollo. Girate a fiamma lenta, e cuocete per 12 minuti circa. quando il pollo si secca aggiungete 1 cucchiaio di latte. il risultato finale dev’essere cremoso. Servite con una spolverata di coriandolo fresco, accompagnando la portata con il riso basmati freddo.