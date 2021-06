Empanadas, lo street food dei gauchos

Le empanadas sono dei fagottini di pasta ripieni di carne o verdure

Sono arrivati in Argentina duranta la dominazione spagnola, ma la loro storia inizia nel Maghreb

Possono essere cotte al forno o fritte. Da servire nei giorni di festa o per accompagnare le grigliate di carne

Le empanadas sono dei fagottini di pasta ripieni di carne o di verdure. Possono essere cotto al forno o fritte. Le empanadas argentine sono un tradizionale street food simbolo dell’Argentina ma diffuso in molti paesi del Sud America e nelle Filippine. Si riconoscono a prima vista per la tipica forma a mezzaluna.

Le origini di questo fagottino risalgono al tempo della dominazione spagnola in Sud America. Ma i cavalieri spagnoli avevano conosciuto quella ricetta durante le loro scorribande in Nordafrica e nel Bacino del Mediterraneo. Da quei luoghi deriva l’usanza di accompagnare la carne tritata con dei fagotti di pane: esempi sono il kebab o il gyros pita greco.

La tradizione vuole che in Argentina questi fagottini venissero offerti ai gauchos di ritorno dal lavoro nella pampa. Un modo per festeggiare un ciclo di lavoro portato a termine. Ancora oggi, nel paese sudamericano, le empanadas vengono servite nei giorni di festa e per accompagnare la tipica grigliata di carne, l’asado.

Gli ingredienti per le empanadas

per l’impasto

Farina 00 210 g

Acqua tiepida 70 g

Strutto 50 g

Aceto di vino bianco 3 g

Sale fino 1 pizzico

per il ripieno

Carne bovina da tritare al coltello 165 g

Cipolle ramate 285 g

Peperoni rossi 140 g

Uova sode 1

Olive verdi denocciolate 20 g

Olio extravergine d’oliva 15 g

Strutto 15 g

Cumino in polvere q.b.

Origano secco q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

per friggere

Olio di semi di girasole q.b.

Come preparare le empanadas

Per prima cosa preparate l’impasto: versate la farina su un piano di lavoro e formate una fontana, poi aggiungete al centro strutto, sale e aceto. Unite l’acqua tiepida e impastate con le mani fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Formate una palla e lasciate riposare l’impasto in frigorifero per 30 minuti.

Nel frattempo dedicatevi al ripieno: mondate il peperone e tagliatelo a cubetti, fate la stessa cosa con la cipolla, avendo cura di ridurla a cubetti della stessa dimensione. Infine tritate la carne al coltello. In una casseruola capiente sciogliete lo strutto con l’olio, aggiungete la cipolla e, dopo qualche minuto, il peperone. Cuocete a fuoco moderato per circa 10 minuti. A questo punto unite la carne tritata e mescolate. Insaporite con origano e cumino, e regolate di sale e di pepe. Trasferite il ripieno in una ciotola, poi unite l’uovo sodo a pezzetti e le olive tagliate a pezzi. Mescolate per amalgamare il tutto.

Riprendete l’impasto e stendetelo a uno spessore di 1,5 mm. Ricavate 18 dischi con un coppapasta del diametro di 12 cm. Adagiate un disco sul piano di lavoro e aggiungete al centro una cucchiaiata di ripieno. Ripiegate il disco a metà e premete i bordi con le dita per sigillarli, poi fate delle pieghe per creare il tipico cordoncino.

Dopo aver formato le empanadas riscaldate abbondante olio di semi in un pentolino fino alla temperatura di 160°. Friggete 1 o 2 pezzi per volta per 4-5 minuti. Quando saranno dorate, scolate le empanadas e adagiatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.