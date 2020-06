un modo gustoso e genuino per preparare i fagioli anche in estate

Ricominciare a cucinare cibi genuini di una volta rappresenta un ritorno alla tradizione rurale mai come in questo momento storico necessario e salutare per il nostro organismo oltre che per l’intero pianeta. Tra questi il fagiolo dall’occhio è una tipologia di legumi, a molti sconosciuta, non solo buonissima ma anche ricca di proprietà. Si tratta di legumi color crema con una caratteristica macchia nera a forma di anello intorno all’ilo, il punto di distacco dal baccello.

Questi legumi, in passato, non mancavano mai negli orti ed erano tra i prodotti “poveri” ricchi di proprietà che non mancavano mai a tavola e che, oggi, meritano, assolutamente, di essere ricordati per la loro semplicità e genuinità. Non esistevano sprechi e veniva utilizzata ogni parte dell’alimento, sia che si mangiassero da soli che in accompagnamento alle carni, bolliti misti o nel brodo.

Questi legumi di piccole dimensioni sono ricchi di proprietà e ideali per chi sta seguendo una dieta dal momento che sono decisamente ipocalorici. I fagioli dall’occhio, infatti, contengono pochi i grassi e sono ricchi di fibre utili nel regolare l’intestino. Contengono, inoltre, alta percentuale di ferro, magnesio, potassio, selenio e vitamine A, B e C . Grazie all’alta presenza di proteine, poi, questi fagioli sono una considerati la “carne dei vegetariani” poichè in 100 grammi contengono ben 23 grammi di proteine contro il basso livello di zuccheri. Per questo motivo possono essere adoperati in moltissime diverse ricette, in invero o in estate, freddi o caldi, facili o più complesse.

Se si utilizzano quelli secchi, bisogna sempre ricordarsi di metterli in ammollo per almeno 6 ore prima di preparare la ricetta. Solitamente questo procedimento si fa la sera, così sono pronti per essere cucinati la mattina seguente. Durante il periodo estivo sono davvero strepitosi se utilizzati in insalate o inserite in un minestrone tradizionale piuttosto che per vellutate o risotti. Dopo averli tenuti in ammollo per una notte, poi vanno sciacquati bene e cotti in acqua bollente per circa 1 ora (senza sale). Una volta pronti possono essere utilizzati in diversi modi, in zuppe di cereali e legumi, uniti a riso o pasta, oppure ripassati in padella con del pomodoro. Si servono anche conditi con un filo d’olio extra vergine , pepe e qualche goccia d’aceto e prezzemolo.

Zuppa fredda di fagioli dall’occhio

Ingredienti (per 4 persone)

500 gr di fagioli dall’occhio

4 spicchi d’aglio

una cipolla

filetti d’acciuga (facoltativi)

vino bianco

brodo vegetale

prezzemolo

rosmarino

sale e pepe q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.



Dopo aver tenuto a bagno per la nottata i fagioli, sciacquateli abbondantemente. Quindi cuoceteli con poco brodo vegetale preparato precedentemente. A parte preparate un soffritto di aglio e cipolla ben tritati cui unirete (se volete) qualche filetto d’acciuga che farete sciogliere accuratamente e sfumate con il vino bianco. Aggiungete i fagioli e unite il prezzemolo e il rametto di rosmarino. Salate se necessario e pepate. Lasciate raffreddare e servite la zuppa fredda accompagnata con crostini di pane condita con un giro d’olio extravergine d’oliva. Questo piatto può anche essere usato come contorno o per creare un pasticcio di verdure in crosta dal sapore insolito.