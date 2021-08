Feta al forno, tripudio di sapori per il formaggio di Polifemo

Maria Paola Scaletta di

04/08/2021

Feta al forno, la ricetta con duemila anni di storia Questo formaggio si produce da millenni, è citato anche nell’Odissea Perfetto alla griglia, può essere cotto al forno con verdure e aromi La Feta è un formaggio fresco a pasta semidura, dal gusto sapido, con note leggermente acidule, prodotto con latte di pecora e di capra. E’ il formaggio tipico dell’agroalimentare greco. Il nome di questo formaggio, sebbene sia prodotto solo in Grecia, deriva dal sostantivo italiano ″fetta″. Per la sua consistenza, infatti, questo formaggio veniva tagliato e conservato a fette. La produzione di questo formaggio affonda le sue radici nella storia della Grecia. Nell’Odissea di Omero, il ciclope Polifemo viene descritto come il primo produttore di feta.Questo formaggio può essere utilizzato da solo, piastrato alla griglia o passato al forno con verdure e aromi, La ricetta di oggi prevede proprio questa cottura e l’abbinamento con pomodori, olive ed aromi. La feta al forno è un piatto che si può trovare con facilità nei ristoranti in Grecia. Gli ingredienti per la Feta al forno 4 panetti di feta da 150-200 g l’uno 250 g di pomodorini datterino 30 olive nere greche 2 spicchi di aglio origano secco origano fresco basilico fresco olio extravergine di oliva sale Come preparare la Feta al forno La prima cosa da fare è asciugare i panetti di formaggio con un foglio di carta per eliminare il liquido in eccesso. Quando sono asciutti, sistemateli in una teglia leggermente oleata. Lavate i pomodorini, tagliateli a metà e sistemateli intorno e sopra i panetti di feta. Aggiungete le olive e gli spicchi di aglio lasciandoli interi e con la buccia. Condite con una presa di sale e un altro po’ di olio, profumate con un pizzico di origano secco, qualche rametto di origano fresco e qualche fogliolina di basilico. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 20-25 minuti accendendo negli ultimi 5 minuti anche il grill. Sfornate e attendete qualche minuto prima di portare in tavola.

