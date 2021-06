La versione moderna si deve a James Kraft, il papà del Philadelphia

Cheesecake e caprese, connubio perfetto per l’estate

Quella torta non è americana, l’hanno inventata gli atleti dell’Antica Grecia per affrontare le Olimpiadi

La versione moderna della ricetta si deve all’imprenditore latteario James Kraft

Cheesecake caprese: ecco come inventare un piatto unico mettendo assieme due ricette che non hanno nulla in comune. L’insalata caprese è uno tra i piatti estivi per eccellenza preferito dagli italiani. Si distingue per freschezza, gusto e colore. un piatto semplice dal sapore tipico mediterraneo. Tre ingredienti base, il pomodoro, la mozzarella e il basilico.

La cheesecake, invece, è uno dei dolci più conosciuti in tutto il mondo. Può essere sia dolce, sia salate e il denominatore comune sono la base croccante fatta con biscotti secchi sbriciolati e burro e la farcia di crema al formaggio. Diventata un piatto simbolo della cucina americana, la cheesecake in realtà nasce in Europa, le sue prime tracce risalgono all’Antica Grecia. Fonti storiche raccontano di come già durante le Olimpiadi del 776 a.C. gli atleti dell’isola di Delos usavano rifocillarsi con una torta a base di miele e formaggio di pecora.

Ma il successo mondiale della cheesecake, come la conosciamo oggi, è merito di un produttore lattiero-caseario di Philadelphia, James L. Kraft. Nel 1872, James L. Kraft, tentando di riprodurre il famoso formaggio francese Neufchatel, ottenne una crema al formaggio altrettanto gustosa, diventata poi famosa in tutto il mondo con il nome di “Philadelphia“. Quel formaggio diventerà l’ingrediente principale delle cheesecake. La “caprese” è una delle varianti estive della famosa torta, in versione salata

Ecco gli ingredienti per la cheescake caprese

400 gr di ricotta

100 ml di panna fresca

2 foglie di gelatina

2 cucchiai di latte

100 gr di crackers (o fetta biscottata)

50 gr di burro

1 cucchiaio di pesto al basilico

6 pomodorini perini

sale e pepe

olio extravergine d’oliva

foglie di basilico per decorare

Ecco come preparare la cheesecake caprese

Sciogliete il burro in un pentolino e lasciatelo intiepidire a temperatura ambiente. Spezzettate i crackers (o le fette biscottate) e versatele nella brocca di un mixer. Versate il burro e frullate fino a ottenere una polvere fine. Disponete 4 coppa-pasta dal diametro di 5 – 8 cm in un piatto e suddividete sul fondo la polvere ottenuta. Pressate bene e riponete in frigorifero a solidificare.

Nel frattempo mettete ad ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda e montate la panna. Lavorate la ricotta con sale, pepe, olio d’oliva e 1 cucchiaio di pesto. Scaldate 2 cucchiai di latte, aggiungete la gelatina ammorbidita e ben strizzatata e fatela sciogliere. Aggiungete la gelatina sciolta nel latte alla ricotta e mescolate bene. Aggiungete infine la panna montata e amalgamate bene in tutto. Suddividete il composto negli stampini precedentemente preparati.

Riponete le cheesecake a rassodare in frigorifero per almeno 3 ore.

Affettate i pomodorini, riponeteli su una teglia rivestita di carta forno. Conditeli con olio, sale e pepe. Scaldate in forno a 150° C e infornateli a forno caldo. Cuoceteli per una ventina di minuti finché saranno morbidi. Lasciateli poi raffreddare.

Estraete le cheesecake alla caprese dal frigorifero, decorate la superficie con i pomodorini disposti a raggiera, conditeli con un giro d’olio. Decorate con foglie di basilico.