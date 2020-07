Continuando a “sbirciare” nelle cucine della tradizione italiana, in particolare romana, non possiamo trascurare un altro must della cucina laziale, come la carbonara, la cacio e pepe e l’arrabbiata, tipico del periodo estivo che possiamo preparare utilizzando ingredienti siciliani adattandolo alle eccellenze del nostro territorio: i fiori di zucca ripieni.

Si tratta di una ricetta di origine romana gustosa e facile da preparare.Un piatto ideale per essere consumato come contorno o antipasto in primavera e in estate,che accontenterà grandi e piccini.

Esistono infinite varianti con le quali preparare il ripieno dei fiori di zucca al forno, quello classico romano prevede mozzarella e acciughe, ma anche riso, carne, pesce e con verdure. In ogni caso questa versione al forno rende i fiori di zucca più leggeri rispetto a quelli fritti in pastella, avvolti da una pastella cremosa preparata con farina, lievito di birra, acqua tiepida e un pizzico di sale e zucchero. Il risultato finale sono dei fiori di zucca croccanti da servire caldi.

Per preparare la versione al forno tra le tante varianti noi ne proponiamo una “sicula” che li renderà perfetti come antipasto ma anche come contorno di cui potrete trovare gli ingredienti all’interno della dispensa virtuale di InSicilia, l‘e-commerce di prodotti tipici siciliani da ordinare on line e ricevere comodamente a casa. Per sostituire la provatura, formaggio tipico romano, possiamo utilizzare Il Primo Sale Siciliano “Puro”prodotto con latte di pecora pastorizzato; il patè siciliano di alici ,la mollica tostata con mandorle, e il pecorino siciliano Biondo del Caseificio Bompietro a media stagionatura.

Fiori di zucca ripieni al forno

Ingredienti (per 4 persone)

12 fiori di zucca

200 gr di ricotta

200 gr di formaggio Primosale

200 gr. di mollica tostata

100 gr. di pecorino siciliano

patè di alici (facoltativo per i vegetariani e vegani)

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

Pulite i fiori di zucca lavandoli con abbondante acqua corrente e asciugateli con della carta assorbente. Prendete i fiori, uno per volta, e tagliate via le escrescenze e il gambo. Aprite leggermente il fiore e togliete il pistillo facendo, però, attenzione a non rompere la parte inferiore che servirà a trattenere il ripieno. Metteteli su un piano d’appoggio e divaricateli.Lavorate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso con cui farcite i fiori di zucca utilizzando un cucchiaio o una sac-a-poche. Inserite, all’interno, anche un bastoncino di Primosale e chiudetelo arricciandone le punte.Riponete i fiori di zucca su una teglia unta con un filo d’olio e posizionateli uno accanto all’altro. Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 10/15 minuti. Fateli raffreddare non appena dorati e serviteli.