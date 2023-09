Una parmigiana senza melanzane, una parmigiana che assomiglia a una lasagna. Il mistero è presto svelato, la ricetta di oggi è la parmigiana funghi e patate un piatto unico facilissimo, adatto a un regime vegetariano, senza rinunciare al sapore ed al gusto. Protagonisti assoluti di questa ricetta sono i funghi che ovviamente devono essere freschi.

Gli ingredienti

600 g Patate

600 g funghi misti

1 spicchio Aglio

Parmigiano reggiano

Olio extravergine d’oliva

Sale

per la besciamella:

350 ml Latte

30 g Farina 00.

30 g Burro

Sale



Come preparare la parmigiana funghi e patate

La prima cosa da fare è preparare la besciamella, che questa volta dovrà essere un pochino più liquida del solito. Quindi, mettete il burro in un pentolino insieme alla farina e girate con un cucchiaio per qualche minuto fino a che vedrete che inizierà a dorare. Unite il latte a poco a poco continuando a mescolare con un cucchiaio o una frusta a mano in modo che non si formino grumi, unite un pizzico di sale e continuate la cottura per altri 5/10 minuti.

Pulite molto bene i funghi. Non vanno mai bagnati, per pulirli va usato un panno in grado di grattare. Tagliate a pezzi i funghi grossi lasciando interi i più piccoli. Mettete un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella con l’aglio tagliato a metà e mettete a cuocere i funghi saltandoli velocemente.

Copriteli con il coperchio, abbassate il fuoco e fate cuocere i funghi per circa 10 minuti (con il coperchio non dovreste aggiungere acqua, nel caso si asciugassero aggiungetene un cucchiaio). Finita la cottura dei funghi mescolateli direttamente alla besciamella e amalgamateli bene.

Pelate le patate e tagliatele a fettine molto molto sottili con una mandolina. Mettete in una pirofila imburrata un paio di strati di fettine sottili di patate e mettete uno strato di besciamella e funghi, fate altri due strati di patate tagliate sottili e di nuovo besciamella e funghi. Continuate così fino ad esaurire tutti gli ingredienti e terminate con uno strato di besciamella e abbondante parmigiano grattugiato.

Cuocete la parmigiana funghi e patate in forno preriscaldato a 180/200° per 30 minuti circa fino a che si sarà formata una crosticina dorata e croccante sopra. Sfornate la parmigiana funghi e patate e lasciatela riposare 5 minuti circa prima di servirla.