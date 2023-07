Una ricetta che arriva dall'Andalusia

Il gazpacho è una zuppa fredda tipica della cucina spagnola. E’ uno dei piatti più famosi della cucina di quel paese. E’ una zuppa a crudo, perché gli alimenti non vengono cotti ma frullati e fatti a pezzi. I contadini si cibavano di questa zuppa molto nutriente, saporita e salutare, soprattutto per combattere le giornate torride ed afose. La ricetta originale arriva dalla regione dell’Andalusia e gli ingredienti principali sono tradizionalmente peperoni, pomodori, cetrioli e cipolla, arricchiti con erbe aromatiche. E’ possibile immaginare una versione ancora più estiva, inserendo anche tocchetti di frutta e una crema fresca di yogurt per una sinfonia di sapori e consistenze. Per un tocco di gusto in più, la zuppa va guarnita con anelli di cipolla fritta.

Ecco gli ingredienti per il gazpacho estivo

Fragole 450 g

Pomodorini datterini 250 g

Peperoni rossi 115 g

Sedano 60 g

Cipolle rosse di Tropea ½

Fragoline di bosco 80 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Tabasco q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la tempura

Cipolle rosse di Tropea 215 g

Farina di riso 70 g

Acqua gassata ghiacciata 100 g

Sale fino q.b.

per le decorazioni

olio extravergine d’oliva q.b.

Yogurt bianco naturale q.b.

Pepe nero q.b.

Basilico q.b.

Fragoline di bosco q.b.



Ecco come preparare il gazpacho estivo

Per realizzare il gazpacho iniziate lavando le verdure e le fragole. Pelate il sedano in modo da eliminare la parte più esterna del gambo e riducetelo a pezzetti . Dividete in quarti il peperone, eliminate il picciolo ed estraete i semini interni quindi riducetelo a dadini. Togliete le foglioline delle fragole e riducete anche queste a pezzetti. Tagliate a metà i pomodorini, mondate la cipolla rossa e affettatela grossolanamente. Mettete tutto in una ciotola, aggiungete le fragoline di bosco. Condite con sale, pepe, olio e frullate tutto con il mixer ad immersione. Una volta ottenuta una consistenza liscia e vellutata, condite con qualche goccia di tabasco, aggiustate di sale e pepe. Coprite con pellicola trasparente e conservate in frigorifero.

Ora è il momento di preparare le cipolle in pastella: pulite la cipolla rossa, affettatela per ottenere anelli da circa mezzo cm di spessore. Preparate la pastella mescolando la farina di riso con l’acqua frizzante, fino a ottenere un composto liscio. Passate alla frittura degli anelli: scaldate in un tegame l’olio di semi e quando avrà raggiunto i 170°, immergete ciascun anello prima nella pastella e poi nell’olio caldo, cuocete fino a doratura. Dopo averli scolati dall’olio in eccesso salate leggermente.

A questo punto potete impiattare: versate il gazpacho in una piatto fondo guarnite con qualche goccia di yogurt, con gli anelli di cipolla in pastella, qualche fragoline di bosco intere, olio di oliva, pepe e del basilico fresco.

