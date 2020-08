ecco cosa offrire in caso di una visita improvvisa

I “dolcetti da riposto” sono delle piccole gemme di pasta di mandorla ripiene di conserva di arance o mandarino decorate in maniera così festosa e variopinta che, solo a guardarle, rallegrano la giornata.

Questi squisiti dolcetti hanno origine antica poiché appartenevano alle dispense delle famiglie nobili siciliane di una volta. Il nome deriva dal fatto che questi dolci, per l’appunto, una volta preparati, si conservano per lunghi periodi nella dispensa chiamata anticamente “riposto” ossia ripostiglio. Si tratta, quindi, di dolci da conservare in dispensa e da offrire agli ospiti inattesi in visita.

Una volta “addentata” la dura scorza di zucchero colorato, questi piccoli involucri variopinti manifestano tutto il loro dolcissimo sapore, smorzato, solo alla fine, da un piacevole retrogusto amaro della pasta di mandorla che ne costituisce il ripieno.

“Dolcetti da riposto”

Ingredienti

Pasta di mandorle

marmellata di arance e mandarino

glassa di zucchero fondente

canditi a pezzettini

confettini colorati a piacere

Per la pasta di mandorle: Gettate per qualche minuto, in acqua bollente le mandorle spellate. Tritatele finemente fino a ridurle in polvere. In seguito, cuocete lo zucchero con pochi cucchiai di acqua e il glucosio fino ad ottenere uno sciroppo filante. A quel punto, togliete dal fuoco e aggiungete la farina di mandorle. Mescolate bene il tutto con un cucchiaio di legno e lasciate intiepidire. Appena tiepida cominciate a lavorarla con le mani per darle la forma desiderata.

Per la glassa di zucchero: Mettete lo zucchero e l’acqua in un pentolino e portate a ebollizione, filtrate e continuate la cottura sino a che, facendo cadere qualche goccia di composto in acqua fredda, una volta freddo, risulti morbido ed elastico. Trasferite, quindi, il composto su un piano di marmo inumidito e lavoratelo con una spatola dall’esterno verso il centro sino ad ottenere una pasta bianca.

Quando avrete preparato i due composti potete passare alla preparazione dei dolcetti. Dividete la pasta di mandorle in tante palline e riempitele con la conserva di arance o mandarini e ponetele in piccole formine. Versatevi sopra la glassa fondente e decorateli a piacere con confettini colorati. Servite solo quando la glassa si sarà solidificata.

Nel caso in cui dovessero restare dei dolcetti, ricordatevi che avete la possibilità di avere in dispensa (come anticamente si faceva nelle case dei nobili) dei deliziosi dolcetti decorati sempre pronti da servire ai vostri ospiti ( anche quelli che arrivano all’improvviso), poiché, vi assicuriamo, li potrete conservare nel vostro “riposto” anche più di un mese.