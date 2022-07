Un classico della cucina estiva siciliana

Gli involtini di pesce spada sono un secondo piatto a base di pesce tipico della cucina siciliana. L’elemento principale sono delle piccole fettine di pesce spada da farcire e aromatizzare a piacere. Nella versione tradizionale, gli involtini vanno riempiti con pangrattato, uva passa e pinoli, aromatizzati con foglie di alloro e fettine di limone. Vanno cotti in forno o in padella. Questa volta, però, pensiamo a una versione ancora più estiva, da realizzare grazie al connubio tra il meraviglioso pesce spada e le nostre eccezionali melanzane. Gli ortaggi possono essere utilizzati sia per farcire i filetti di pesce spada o, in alternativa, per avvolgerli e poi portarli sulla griglia. In questo caso abbiamo scelto di farcire i filetti di pesce spada con gli ortaggi per poi impanarli prima della cottura.

Gli ingredienti per gli involtini di pesce spada e melanzane

500 g pesce spada

1 melanzana

200 g pomodorini datterini

20 g capperi

20 g olive denocciolate

q.b. pangrattato

q.b. vino bianco

q.b. olio evo

Come preparare gli involtini di pesce spada e melanzane

Con un batticarne o con un bicchiere battere le fettine di pesce e disporvi sopra le melanzane grigliate, i pomodorini tagliati a pezzetti, i capperi, le olive denocciolate tagliate a rondelle. Chiudere a involtino e bloccare con degli stuzzicadenti. Passare nel pangrattato. Rosolare in una padella oliata cuocendo circa 5 minuti per lato, quindi sfumare con vino bianco e far evaporare. I vostri involtini di pesce spada con le melanzane sono pronti per essere serviti.

Nel video in allegato, la ricetta degli involtini di melanzane e pesce spada realizzata dallo chef Stefano Barbato.