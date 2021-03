Ospite della puntata l'attore Gianluca Impastato

Gianluca Impastato al cooking show alle prese con un’antica ricetta della cucina messinese

Il pescespada alla ghiotta in versione gourmet:involtini farciti e a crudo, scottati da un brodo di lische bianche

Ospite della puntata, l'attore e cabarettista milanese Gianluca Impastato. Arriva a Trazzera direttamente dallo show tv Colorado.

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

La puntata di Trazzera

Pescespada alla ghiotta. Una ricetta della tradizione messinese per la seconda apparizione dell’attore di origine alcamese Gianluca Impastato a Trazzera. Dopo la prima puntata dedicata all‘arte della seduzione, questa volta per Impastato è il momento delle “confessioni”. Tutto nasce da una battuta di Sonia Hamza: “Secondo me hai una faccia da quattro salti in padella….”. Piccata la replica dell’attore: “Ma non è vero, preparo degli splendidi primi piatti. Con i sughi pronti…”

Così, dopo un tentativo di citazione danzante, sul “Quando quando quando” di Tony Renis, Impastato racconta il suo debutto. “Ho iniziato nei villaggi turistici. All’inizio non capivo perché la gente rideva. Poi ho capito. Ridevano per la mia voce…”. Poi si passa a fare sul serio con la ricetta dello chef Gaglio.

Gli ingredienti della ricetta “pescespada alla ghiotta”

4 fettine di pesce spada da 100 gr cadauno

200 gr pomodorini pachino

100 gr olive verdi

180 gr lische bianche

1 cucchiaio di capperi

1 costa di sedano

Una cipolla

Qualche fogliolina di maggiorana

Olio evo, sale e pepe quanto basta



Il piatto di oggi: pescespada alla ghiotta

Con le cipolle tagliate e il sedano per preparare un fondo bianco con le lische (potete aggiungere finocchi o sedano rapa, ma comunque verdure bianche). Aggiungete le lische del pesce, accuratamente pulite dalle branchie e dalla testa. Aggiungere acqua e far cuocere il brodo per trenta minuti.

In una boule mettete il pomodorino tagliato a pezzi con le olive e i capperi. Condite con olio evo, sale e pepe. Mescolate il tutto. Disponete le fettine di pesce spada su dei fogli di pellicola. Farcite le fette di pesce spada con il composto e create dei piccoli fagottini da richiudere all’interno della pellicola.

A questo punto, fate intiepidire il brodo di pesce e filtratelo.

Srotolate la pellicola dai fagottini. Poggiate il fagottino – a crudo- nei piatti. Condite il pesce spada con lo stesso condimento usato per farcire i fagottini di pesce. Bagnate i fagottini con il brodo caldo (deve essere sui sessanta gradi) per far cuocere leggermente il pesce già impiattato. Alla fine decorate con una foglia di maggiorana.