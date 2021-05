La versione vegetariana delle tradizionali sfoglie di pasta

Lasagne agli asparagi, il sapore della primavera

Gli asparagi sono ortaggi primaverili ricchi di vitamine e sali minerali

L’Italia è uno dei più importanti produttori europei di asparagi

Questa è la versione vegetariana del tradizionale piatto a base di sfoglie di pasta

Le Lasagne agli asparagi sono una ricetta dal sapore di primavera. Primo piatto appetitoso, dal sapore delicato e avvolgente, è anche facile da realizzare. E’ una versionevegetariana delle tradizionali lasagne ricche di carni e salumi. In questo caso le lasagne sono in bianco, realizzate con un ripieno a base di asparagi saltati in padella, besciamella, parmigiano reggiano. Con un tocco di spezie come la noce moscata e la maggiorana.

Protagonisti principali di questa pietanza sono gli asparagi: ortaggi primaverili teneri e succulenti, ricchi di proprietà benefiche. Essi rappresentano una varietà perenne. La coltivazione degli asparagi in Europa ebbe inizio oltre mille anni fa. L’Italia, insieme alla Francia ed alla Germania, è uno dei maggiori produttori a livello europeo.

Gli asparagi sono uno scrigno di nutrienti benefici, tra i quali possiamo trovare fibre vegetali, acido folico e vitamine, con particolare riferimento alla vitamina A, alla vitamina C ed alla vitamina E. Sono ricchi di sali minerali

Gli ingredienti per le lasagne agli asparagi

250 g di sfoglie all’uovo per lasagne

500 ml di besciamella

700 g di asparagi

1 spicchio d’aglio

maggiorana fresca

parmigiano reggiano grattugiato

noce moscata

olio extravergine di oliva

burro

sale

pepe

La preparazione delle lasagne agli asparagi

Mondate gli asparagi elimimando la parte terminale bianca e più coriacea. Tagliateli a tocchetti dello stesso spessore, non troppo grossi, e fateli rosolare in una padella antiaderente con olio d’oliva e lo spicchio d’aglio tagliato a metà. Salate, pepate e cuocete fino a quando saranno diventati morbidi, ma non eccessivamente teneri. Ritirate e aggiungete le foglioline di maggiorana. Imburrate una pirofila e velate il fondo con poca besciamella e noce moscata grattugiata.

Sbollentate le sfoglie in acqua bollente salata per pochi istanti, poche alla volta, scolatele con un mestolo forato e trasferitele in una ciotola con acqua fredda. Scolatele nuovamente e poi fatele asciugare su un canovaccio. Adagiate la prima sfoglia sul fondo della teglia e ricoprite con besciamella, noce moscata grattugiata, qualche cucchiaiata di asparagi e abbondante parmigiano reggiano grattugiato. Procedete alternando gli strati in questo modo fino a esaurimento degli ingredienti. Terminate con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato.

Cuocete nel forno già caldo a 200° per circa 30 minuti. Sfornate le lasagne agli asparagi e fate raffreddare 5 minuti prima di servire. In questo modo le lasagne si compatteranno.