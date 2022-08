La versione light del primo più amato dagli italiani

C’è chi non riesce a rinunciare alla lasagne neanche d’estate. Ma un piatto ricco di calorie e grassi come questo non è l’ideale per il clima della bella stagione. Così, per non rinunciare a una bella porzione di questa pasta farcita, d’estate è meglio scegliere una versione alle verdure, una versione light, meno ricca di caloria, meno carica di grassi ma egualmente croccante e saporita.

Le lasagne alle verdure saranno gustose e non particolarmente caloriche e possono essere portare in tavola come appetitoso piatto unico.

Ecco gli ingredienti per le lasagne estive alle verdure

500 ml di latte

40 gr di farina

40 gr di burro

1 pizzico di noce moscata grattugiata

400 gr di pasta fresca all’uovo (formato lasagne)

100 gr di pesto di basilico

4 carciofi

1 melanzana

1 scalogno

2 carote

1 peperone rosso

1 peperone giallo

3 zucchine

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

200 ml di vino bianco

150 gr di parmigiano grattugiato

Come preparare le lasagne estive alle verdure