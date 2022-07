Una ricetta oltre la tradizione

Questa è una ricetta per veri golosi. E’ una variazione della norma, il classico primo piatto della tradizione catanese. La norma viene realizzata con le melanzane fritte, ma in questo caso al posto della ricotta salata viene usata la bottarga di muggine. Questa ricetta, inoltre, si caratterizza per l’utilizzo di un formato di pasta particolare, i tonnarelli un tipo di pasta all’uovo, caratteristica dell’Abruzzo, ma molto diffuso nel Lazio. Sono di formato lungo, a sezione quadrangolare. Per questo vengono anche chiamati spaghetti alla chitarra.

La bottarga di muggine – da non confondere con quella siciliana ricavata dal tonno – è un alimento ottenuto dall’essiccazione della sacca ovarica dei muggini, i cefali. Si tratta delle uova salate ed essiccate per ottenere baffe dorate dall’intenso sapore di mare. Sembra che la tradizione della bottarga sia approdata in Sardegna circa 3000 anni fa, ad opera dei Fenici, primi colonizzatori dell’isola. Vo

Gli ingredienti per i tonnarelli alla norma con la bottarga

Tonnarelli – 1 confezione da 250 g

Melanzane

Bottarga di muggine ( o di tonno, se preferite)

Pomodorini

Aglio fresco

Olio extravergine di oliva

Cipollotto fresco

Origano fresco

La preparazione dei tonnarelli con melanzane e bottarga

Tagliare le melanzane a cubetti , mettere un bel po’ d’olio extravergine d’oliva in padella e accendete il fuoco. Aggiungere uno spiccho d’aglio nell’olio. Prima di friggere le melanzane salatele per smorzare il loro sapore amaro e fargli perdere un po’ di liquido . A questo punto potere friggere i cubetti di melanzane. Quando sono ben croccanti e dorate levate l’olio in eccesso. Tagliare i pomodorini a metà e cambiate l’olio della padella, da riscaldare sempre con uno spicchio d’aglio. Aggiungere in padella un pò di cipollotto rosso, Saltate in padella i pomodorini con dell’origano e aggiungete le melanzane già fritte, per far amalgamare i sapori e mettere un po’ di sale e origano. Fate saltare in padella il condimento. A questo punto potete spegnere il fuoco. Pulite la bottarga di muggine e tagliatela a sfoglie sottili. Mettete a cuocere in tonnarelli, Quando sono al dente, aggiungete i tonnarelli alla salsa di pomodoro e melanzane. Mantecate la pasta con un goccio d’acqua di cottura della pasta. A questo punto potete aggungere la bottarga, un po’ grattugiata e un po’ a fettine sottili. Mescolate bene per far amalgamare tutti i sapori. Con una bella grattata di pepe nero o un pò di peperoncino fresco i tonnarelli sono pronti.