Un primo piatto tipico dell'estate siciliana

Le barchette di melanzane ripiene di pasta sono un piatto tipico dell’estate siciliana. A pensarci bene sono la variazione gustosa della pasta “col forno“, grazie al prezioso contributo della melanzana.

Per preparare le barchette di melanzane ripiene di pasta alla siciliana si inizia lavando e pulendo la melanzana. Poi la melanzana va divisa in due per il senso della lunghezza e svuotata dalla polpa con un cucchiaio.

Tenete da parte la polpa. Accendete il forno statico a 200°, spennellate l’interno delle melanzane con un pò di olio extravergine di oliva e salatele, prendete una teglia da forno e disponetevi le melanzane, infornate per 20 minuti. Ultimata la cottura mettetele da parte a raffreddare.

Passate alla preparazione della pasta e del sugo. Mettete l’acqua per la pasta sul fuoco e portatela a bollore. Riprendete la polpa della melanzana che avevate messo da parte e tagliatela a cubetti piuttosto piccoli. Soffriggete a fuoco vivace i cubetti di melanzana in una padella con un filo d’olio, appena raggiungeranno una bella doratura abbassate il fuoco e aggiungete la passata di pomodoro, lasciate cuocere per almeno 15/20 minuti, mescolando ogni tanto. Scolate le penne e versatele nel sugo ottenuto, spegnete il fuoco, aggiungete la mozzarella e mescolate. Riprendete le barchette precedentemente messe da parte e riempitele di pasta, spolverate la superficie con abbondante parmigiano e infornate sempre a 200° per 15 minuti.

Le barchette di melanzane vanno servite ben calde e filanti.

Ecco gli ingredienti per questa ricetta semplice, saporita e veloce. Duecento grammi di penne rigate, una melanzana, passata di pomodoro, due mozzarelle, parmigiano, sale e olio evo.