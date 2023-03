Una ricetta per la Domenica delle Palme

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, il più importante appuntamento del calendario cattolico. E’ una festa da trascorrere in famiglia. Come da tradizione, a tavola è possibile pensare a un bel piatto di lasagne. Per rispettare il tradizionale digiuno quaresimale e l’astinenza dal consumo di carni, questa ricetta ha per ingrediente base il radicchio, una verdura dal sapore forte e toccante, ideale per una variazione delle lasagne tradizionali.

Gli ingredienti per le lasagne al radicchio

Lasagne all’uovo 350 g

Parmigiano grattugiato 200 g

Radicchio 1 kg

Cipolla 1

Burro 70 g

Lardo 100 g

Amido di mais 1 cucchiaio

Rosmarino 1 mazzetto

Panna fresca 50 ml

Latte 2 bicchieri

Noce moscata 1 cucchiaino

Pepe un pizzico

Sale a piacere

Ecco come preparare le Lasagne al radicchio

Lavate il radicchio e taglialo a listarelle. Adesso tritate la cipolla e fatela appassire con il burro e il rosmarino tritato. Unite il radicchio e proseguire la cottura a fuoco vivace per 3-4 minuti. Salate e pepate.

Mescolare il latte con la panna e l’amido di mais in un pentolino. Portare sul fuoco e cuocere per qualche minuto. Unite 160g di parmigiano, un pizzico di pepe e la noce moscata, mescolare per bene e spegnere.

Scottate le lasagne, poche alla volta, per pochi istanti in acqua bollente salata. Poi scolatele con un mestolo forato e stendetele su un canovaccio.

Imburrate una pirofila, disponete sul fondo un primo strato di lasagne, distribuite un poco del composto di radicchio e di fonduta di grana, quindi ripetete gli strati fino ad esaurire gli ingredienti.

Per chi non rispetta il digiuno quaresimale, è possibile dare un tocco di sapore in più con qualche listarella di lardo. Il lardo va sminuzzato e distribuito sulla superficie della lasagne con altro rosmarino tritato. Completare con la fonduta rimasta e burro a fiocchetti. Infornare a 200°C per circa 20 minuti.