Sembra una caponata ma non lo è

Le Melanzane a Funghetto sono un piatto della tradizione culinaria napoletana. Infatti, il loro vero nome è Mulignane a Fungetiello, nel dialetto partenopeo. Si chiamano così perchè le Melanzane vengono tagliate a cubetti e fritte. Alla fine della preparazione e impiattate, le melanzane ricordano dei piccoli funghi.

Spazio alla fantasia, perchè di questa pietanza non esiste una vera e propria ricetta originale. Esistono due versioni più famose: le Melanzane a Funghetto in Bianco e le Melanzane a Funghetto e quelle con il Pomodoro. La ricetta di oggi è quella rosso pomodoro.

Gli ingredienti per le melanzane a funghetto

550 g di Melanzane

550 g di Pomodori Ramati

6 foglie di Basilico

1 spicchio di Aglio

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

q.b. di Sale Fine

La ricetta delle melanzane a funghetto

Per preparare le Melanzane a Funghetto iniziate lavando le melanzane e i pomodori. Prendete le melanzane, eliminate sia la parte iniziale con il peduncolo che la parte finale e tagliate la polpa a cubetti di circa 1,5 centimetri. Prendete i pomodori, eliminate la parte verde comprensiva del picciolo e tagliateli a dadini. In una padella ampia versate dell’abbondante olio extravergine d’oliva e, quando è ben caldo, fate friggere le melanzane per una decina di minuti, avendo cura di rigirarle spesso in modo da cuocerle uniformemente.

Quando le melanzane sono cotte, rimuovetele dalla padella con una schiumaiola e trasferitele su un vassoio foderato di carta assorbente da cucina per eliminare l’olio in eccesso. Riprendete la padella che avete usato per friggere ed eventualmente rimuovete l’olio in eccesso. Fate rosolare uno spicchio d’aglio fino a quando diventa dorato, poi toglietelo dalla padella. Aggiungete i pomodori a cubetti, il basilico spezzettato e cuocete per circa 5 minuti. A questo punto, aggiungete le melanzane, regolate di sale e cuocete a fiamma bassa per altri 10 minuti. Passato questo tempo, spegnete il fuoco e servite le Melanzane a Funghetto ben calde.