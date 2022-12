A Natale l’albero più dolce è quello di meringa

Maria Paola Scaletta di

23/12/2022

Basta una piccola meringa per fare felici i nostri bambini. E’ un dolce semplice da preparare e si può modellare a piacimento. Per restare in tema con il clima natalizio, questa volta proviamo a realizzare degli alberelli di Natale di meringa. Sarà un piccolo dolce dono per i vostri bambini. E se volete potete anche decorare gli alberi di meringa con delle gocce di cioccolato o con degli zuccherini colorati.

Gli ingredienti per gli alberi natalizi di meringa

130 g albumi a temperatura ambiente

200 g zucchero

fialetta aroma vaniglia qualche goccia

coloranti gel verde o rosso

50 g cioccolato fondente fuso

Ecco come preparare le nostre meringhe

In una ciotola versiamo gli albumi e iniziamo a montarli con le fruste elettriche. Mi raccomando: devono essere a temperatura ambiente. Montiamo a neve e aggiungiamo lo zucchero a filo, continuando a lavorare. Uniamo anche l’aroma e montiamo ancora con le fruste. Dobbiamo montare gli albumi a neve fermissima. Proviamo a girare la ciotola: se non si muovono, significa che sono perfettamente montati.

Uniamo il colorante verde e mescoliamo ancora con le fruste. Trasferiamo il composto in una sac a poche con punta a stella. Realizziamo su un foglio di carta forno i nostri alberelli, partendo dalla parte più larga dell’alberello fino ad arrivare alla punta. Otterremo circa 12 alberelli; decoriamoli in superficie con zuccherini colorati o con delle gocce di cioccolato.