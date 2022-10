Laboratorio di dolci per bambini agli “ordini” del maestro Santi Palazzolo

Redazione di

28/10/2022

Il “piccolo pasticciere”, un vero e proprio laboratorio di dolci per bambini, sarà lo speciale appuntamento per i bambini di Palermo di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, organizzato dall’associazione “Elementi Creativi” con la partecipazione straordinaria del rinomato maestro pasticciere Santi Palazzolo. Quattro gli appuntamenti, tutti di mercoledì, in programma a novembre: il 9, il 16, il 23 e il 30, dalle 16 alle 17.30, nella sede dell’associazione in via Tommaso Natale 78/e a Palermo. La partecipazione sarà del tutto gratuita.

Familiarità con le materie prime

I bambini, come sempre attratti dalla possibilità di creare dolci con le proprie mani, potranno “pasticciare” con gli ingredienti, seguiti dal maestro Palazzolo, acquisendo così familiarità con le materie prime, imparando da dove provengono gli ingredienti e cosa può succedere se vengono mescolati, stimolando quindi la loro fantasia e creando dolci e cioccolatini. “Questo innovativo laboratorio di pasticceria, oltre a rappresentare un ‘gioco’ istruttivo, sarà un momento educativo, di gratificazione e condivisione di valori – afferma Amelia Bucalo Triglia, presidente dell’associazione Elementi – e aiuterà a sviluppare la crescita dei bambini, influenzandone il comportamento. Un’esperienza unica di aggregazione per il benessere delle persone e delle loro famiglie resa possibile dalla generosità e dalla disponibilità del maestro Santi Palazzolo, volto molto conosciuto della Tv nazionale grazie alle sue partecipazioni alla trasmissione ‘Geo’ di Rai3”.

Come partecipare e iscriversi

Per partecipare al “piccolo pasticciere” è necessaria l’iscrizione entro il 4 novembre che può essere effettuata il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30 nella sede di “Elementi Creativi”. L’abbigliamento da “lavoro” sarà fornito dall’esperienza sartoriale della famiglia Castellana di Palermo che, condividendo i valori sociali dell’iniziativa, ha creato per i bambini grembiulini e cappellini da chef. Santi Palazzolo, vicepresidente dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il World Pastry Star nel 2015 insieme a 9 tra i pasticceri più grandi al mondo e il Premio Miglior Pasticciere dell’Anno.

L’impegno sociale del maestro

Per il suo impegno sociale ha ricevuto, tra gli altri, il premio Capitani dell’Anno nel 2015 e il Premio Imprenditore per il Bene Comune della Fondazione Cattolica per la Dottrina Sociale nell’Ottobre 2021. Per le iscrizioni e per ulteriori approfondimenti sarà possibile contattare “Elementi Creativi” nella sede di via Tommaso Natale, 78/e di fronte villa Boscogrande. Teleono 3296509941. Fermata metro Cardillo/Zen, bus numero 628. Indirizzo web: http://www.teatrodelfuoco.com/elementi – https://www.facebook.com/associazioneelementi. Per conoscere le altre iniziative rivolte ad adulti e bambini nel centro aggregativo Elementi Creativi di Cardillo si può consultare www.teatrodelfuoco.com/elementi.