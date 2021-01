Una pietanza invernale a base di cereali

Zuppa di funghi con orzo e fagioli, la ricetta dello chef Luca Pappagallo

L’ingrediente principale di questa ricetta è l’orzo, uno dei cereali più antichi

Questo cereale può essere “risottato”, una tecnica di cottura che lo rende morbido e gustoso

Per questa zuppa utilizzate dei funghi champignon crema

Orzo, fagioli e funghi sono i protagonisti di una zuppa calda perfetta per l’inverno. L’orzo è stato tra i primi cereali ad essere coltivato dall’uomo. Per molto tempo si è creduto che questo cereale fosse nato oltre 10.00 anni fa nelle regioni desertiche dell’Asia sudoccidentale, dove la popolazione lo utilizzava per uso alimentare e per il bestiame. Recenti ricerche tuttavia indicano Etiopia e Asia sudorientale come sua terra d’origine.

L’orzo è una pianta annuale dal breve ciclo vegetativo:si semina in primavera, si raccoglie prima dell’estate. Si adatta a diversi climi, resistente al freddo, alla carenza d’acqua e alla povertà del suolo.

Un piccolo consiglio per questa zuppa è la scelta dei funghi: i più adatti sono gli champignon crema.

Ecco gli ingredienti per la zuppa

champignons crema 500 grammi

fagioli cannellini, già cotti – 250 grammi

orzo perlato 200 grammi

un cipollotto

uno scalogno

2 rametti di timo

uno spicchio di aglio

Olio evo (4 cucchiai da tavola)

sale

pepe nero

I consigli per preparare la zuppa a base d’orzo, fagioli e funghi

Scaldate l’olio extravergine d’oliva in una casseruola a fondo spesso. Aggiungete uno spicchio d’aglio in camicia e fate prendere calore a fuoco moderato. Mentre l’olio si riscalda e s’insaporisce con l’aglio, pulite il cipollotto e affettatelo finemente.

Tagliate a pezzi sottili anche lo scalogno, dopo aver rimosso la pellicina esterna. Unite scalogno e cipollotto nella pentola e fateli appassire dolcemente. Prendete gli champignons e dividete le cappelle dai gambi, che vanno tagliati aa rondelle. Togliete l’aglio dalla casseruola ed unite i gambi degli champignons affettati e parte dei fagioli già cotti. Insaporite con i rametti di timo. Bagnate la preparazione con qualche mestolo di brodo vegetale.

Portate a bollore. Quando la zuppa bolle vivacemente, aggiungete i funghi champignons interi. Aggiungete anche l’orzo perlato, per il quale sarà necessaria una cottura di almeno 40 minuti. Aggiustate il sale. Coprite la casseruola e fate cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti. Trascorso questo tempo di cottura, affettate le cappelle dei funghi champignons rimasti ed unitele alla zuppa insieme ai fagioli. Insaporite con del pepe a piacere e lasciate cuocere per altri 20 minuti o fino a cottura dell’orzo. Al termine della cottura servite la zuppa ben calda con un olio a crudo e una macinata di pepe nero.