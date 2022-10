Si chiama anche pasta alla termitana

Avete mai provare a preparare un piato con piselli, alici e pecorino? Per quanto sembri assurdo, sono questi gli ingredienti di uno piatti più famosi della tradizione siciliana. Si chiama pasta ca’ nnocca ed è una ricetta che affonda le sue radici nella storia della gastronomia di quest’isola. Un piatto semplice da preparare, i cui ingredienti fondamentali sono le alici (o le sarde), il pecorino e i piselli. Un classico connubio tra terra e mare. Questa ricetta può anche essere variata a piacimento, diventando la base su cui aggiungere la classica muddica atturrata e lo “stratto” di pomodoro. In questa declinazione, la pasta cca nocca è diffusa soprattutto nella zona orientale della Sicilia.

Porta un fiocco a tavola

Il piatto si chiama così perchè la “nocca” sarebbe in dialetto siciliano il fiocco. Quindi, il risultato finale è un piatto coi fiocchi. Ma non solo: il fiocco sarebbe proprio quel legame misterioso in grado di legare prodotti della terra e del mare. Paese che vai, usanza che trovi: la stessa ricetta è chiamata anche “pasta alla termitana”, in omaggio a una vecchia tradizione della città di Termini Imerese.

Gli ingredienti per la pasta ca’ nnocca

400 gr di ditale rigato

500 gr di alici fresche

1 cipolla

1 spicchio di aglio

300 gr di piselli

1 ciuffo di prezzemolo

50 gr di pecorino grattugiato

olio EVO

sale

pepe

Come preparare la pasta ca’ nnocca

Pulite le alici fresche diliscandole per bene. Dopo che le avete lavate, spezzettate i pesci con le mani, anche in modo grossolano. In un tegame fate appassire la cipolla e lo spicchio d’aglio con dell’olio extravergine d’oliva. Aggiungete nel tegame i piselli ed un trito di prezzemolo. Fate cuocere per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, incorporate le sarde aggiungendo di volta in volta un po’ d’acqua calda. Lasciate cuocere per altri 5 minuti. Cuocete la pasta dentro il composto, aggiungendo l’acqua calda sufficiente per terminare la cottura, salate e pepate e portate a cottura. Impiattate e spolverate con pecorino o ricotta salata.