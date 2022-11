Da farcire anche con melanzane, salame e uova sode

La Pasta al forno alla catanese è un vulcano di sapore, come se l’Etna avesse donato la sua scintillante creatività per realizzare questo ricchissimo piatto, diventato un simbolo della cucina siciliana. Per realizzare correttamente questa ricetta serve una quantità notevole di ingredienti. Per questo motivo, la pasta al forno alla catanese è la tipica ricetta nei giorni di festa, quando si è liberi da impegni e si può cucinare con calma.

Rispetto alla pasta al forno made in Palermo, questa ricetta ha ingredienti diversi: polpettine di tritato, tuma, uova sode, caciocavallo, piselli, salame, passata di pomodoro e melanzane fritte sono alcuni tra i principali componenti la ricetta. Al posto degli anelletti, infine, va scelto un formato di pasta medio lungo, o le penne o i rigatoni.

Gli ingredienti per la pasta al forno alla catanese

500 gr di penne rigate

2 melanzane

1 lt di passata di pomodoro

400 gr di tritato di vitello

200 gr di tuma

5 uova

50 gr di pangrattato

150 gr di caciocavallo grattugiato

2 spicchi di aglio

150 gr di salame

150 gr di piselli

qualche foglia di basilico

olio per friggere

olio EVO

sale

sale grosso

pepe

La ricetta

Per la ricetta della pasta al forno alla catanese si comincia dalla preparazione delle melanzane. Dopo averle lavate e asciugate, tagliatele a fette spesse. Adagiatele in un colapasta e cospargetele con un pizzico di sale grosso così che possano spurgare l’acqua amarognola. Dopo circa un’ora sciacquate ed asciugate per bene.

Versate abbondante olio per friggere in una padella, portate a temperatura e friggete le melanzane fino a farle dorare. Fatele scolare su fogli di carta assorbente. Mettete sul fuoco 3 uova in un pentolino pieno d’acqua e cuocete fino a quando saranno sode.

Per la pasta al forno alla catanese servono le polpettine di carne. Ecco come farle: riversate la carne macinata in una terrina e rompetevi 2 uova, 50 g di caciocavallo grattugiato, il pangrattato, sale e pepe. Amalgamate tutti gli ingredienti, formate delle polpettine poco più grandi di una nocciola e mettete da parte.

Passiamo alla preparazione della salsa. In un pentolino capiente mettete 4 cucchiai d’olio EVO, i 2 spicchi d’aglio e, quando questo si sarà imbiondito, versate la passata di pomodoro. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete un cucchiaio di zucchero e i piselli e quando la passata andrà a bollore aggiungete le polpettine e qualche foglia di basilico. Fate cuocere fino a quando la passata si sarà addensata.

Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela molto al dente e mescolatela con un paio di mestoli di salsa e polpettine.

Oleate una teglia da forno di dimensioni adeguate e cospargetene il fondo con qualche cucchiaio di salsa. Versate metà della pasta, livellatela e ricoprite con le melanzane fritte, il salame a tocchetti, le uova dure tagliate a spicchi, una parte della tuma a fette, una metà di salsa e polpettine, una manciata di caciocavallo e chiudete con la restante pasta.

Ricoprite con il sugo rimanente, la tuma, il caciocavallo grattugiato e infornate a 200° per 15-20 minuti.