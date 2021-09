Penne con salsiccia e finocchi

Salsiccia e finocchi, il condimento per un primo piatto del food blogger Jamie Oliver

Un abbinamento inedito per un primo piatto veloce e saporito

Salsiccia e finocchi è l’abbinamento inedito per preparare il condimento di un primo piatto super veloce e supergustoso. Con l’arrivo dell’autunno abbiamo meno tempo a disposizione per cucinare e quindi, per mantenere i sapori, dobbiamo sfruttare al massimo le qualità e le caratteristiche degli alimenti. Su questo particolare abbinamento, che lega la sapidità della salsiccia alla croccantezza del finocchio, si è cimentato anche un top chef come Jamie Oliver. Food blogger tra i più famosi al mondo, Jamie Oliver ha fatto tantissime esperienze in tutto il mondo, passando anche da prestigiose cucine italiane. Ed è lì che è nato l’amore di Oliver per la pasta.

Ecco gli ingredienti per le penne con salsiccia e finocchi

4 salsicce grossolane, per un totale di 400 g

1 carota

4 cipollotti

2 peperoncini rossi

1 costa di sedano

1 cucchiaino di semi di finocchio

1 cucchiaino di origano

4 spicchi d’aglio

1 lattina di pomodori a pezzi

basilico fresco

4 cucchiai di aceto balsamico scuro

Parmigiano

500 g di penne rigate

La ricetta di Jamie Oliver per le penne con salsiccia e finocchi

Tritate la cipolla, la carota, il sedano, l’aglio e il peperoncino e fateli appassire con un filo d’olio in una padella o in una casseruola. Aggiungere la carne delle salsicce, da tritare con una forchetta e incorporare anche con i semi di finocchio e l’origano.

Lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando non diventa morbido per 10-15 minuti a bassa temperatura. Nel frattempo cuocere la pasta schiumando un mestolo di brodo dall’acqua della pasta e metterla da parte. Aggiungere i pomodori e l’aceto balsamico e lasciar cuocere per altri 5 minuti. Togliere dal fuoco e frullare. Condite con sale e pepe e rimettete sul fuoco. Quando la pasta sarà al dente, basta scolarla brevemente e unirla al sugo finito insieme all’acqua della pasta che avete messo da parte e amalgamare bene il tutto fino ad ottenere una bella crema. Servire con parmigiano e basilico fresco.