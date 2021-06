La ricetta di Luca Pappagallo

Estate, la grande stagione del peperone

La peperonata è un grande classico della nostra cucina

Per renderlo più leggero eliminate i filamenti bianchi e i semini del peperone

Condite a piacere con pomodori pelati e olive nere

La peperonata è un piatto ricco di sapori tipico della cucina del sud Italia. Ovviamente prende il nome dal suo ingrediente principale: i peperoni, ortaggio simbolo della nostra estate. Non esiste una ricetta “assoluta” e le variazioni sono consentite, purchè il protagonista resti il peperone. Si può servire come pietanza unica, contorno, antipasto e come accompagnamento a piatti a base di carne. I più audaci la utilizzano anche come condimento per la pasta.

Il principale difetto di questa pietanza è la digeribilità dei peperoni. Spesso causa notti insonni. In realtà esiste un rimedio semplice: pulire per bene i peperoni ed eliminare dalla polpa tutti i filamenti bianchi ed i semini. Con questa tecnica, anche la peperonata più saporita non sarà un incubo per la digestione.

La ricetta di oggi è una versione particolarmente ricca della pietanza, ed è stata realizzata dallo chef Luca Pappagallo.

Gli ingredienti per la peperonata di Luca Pappagallo

4 peperoni misti

600 grammi di pomodori pelati

120 grammi di olive nere denocciolate

1 cipolla grande

Olio evo, quanto basta

1 bicchierino di aceto di vino bianco

Sale quanto basta

La ricetta delle peperonata di Luca Pappagallo

Per realizzare la peperonata per prima cosa versate l’olio in una casseruola ampia. Affettate la cipolla abbastanza finemente e trasferitela in padella. Rimuovete i semi dai peperoni già lavati e le parti bianche meno digeribili. Tagliate i peperoni a tocchetti e aggiungeteli alle cipolle. Lasciate riprendere calore, alzate la fiamma e sfumate con l’aceto. Una volta che la parte più forte dell’aceto sarà evaporata aggiungete i pelati spezzettati grossolanamente, condite con un pugnetto di sale e mescolate il tutto. Aggiungete 3/4 delle olive nere, lasciatene un pugnetto da aggiungere alla fine. Coprite con un coperchio e proseguite la cottura a fuoco moderato per una ventina di minuti. Mantenete tutto umido con acqua calda fino a cottura ultimata. Condite con le olive tenute da parte ed aggiustate di sale. Mescolate e lasciate intiepidire prima di servire, per far armonizzare al meglio tutti i sapori.