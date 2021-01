Una ricetta che abbina il capocollo con gli agrumi canditi

Anche un panino può diventare una ricetta stellata

Petelia è il panino gourmet ideato da Caterina Ceraudo, giovane e brillante chef calabrese

La farcitura del panino è una ricca scelta dell’agroalimentare della Calabria, con particolare attenzione all’utilizzo del contrasto dei sapori. Tra gli ingredienti di questo sandwich speciale e saporito ci sono anche gli agrumi canditi e le zeste di limone.

Petelia? Se non avete mai sentito prima questa parola, poco male. Si tratta di un panino. Anche queste preparazioni hanno la loro modalità gourmet. Panino, panino imbottito, sandwich.. Chiamatelo come volete ma la sostanza non cambia. E’ il comodo rifugio per salvare una cena o per un pranzo last minute. Si prepara in pochi minuti e fa felici tutti quanti. La classica botta di vita gastronomica. Molti identificano il panino con la deriva del fast food e dello junk food. Moda e tradizione a parte, anche un panino può diventare una preparazione da chef stellato. Basta un po’ di attenzione e la scelta degli ingredienti giusti.

La ricetta di oggi è uno scrigno di sapori che parla della Calabria. La ricetta porta la firma di Caterina Ceraudo, chef calabrese che da sempre valorizza le eccellenze agroalimentari della sua regione. Petelia è il nome di questo gustoso bocconcino. Petelia è anche un nome antico con cui si indicavano alcuni luoghi storici della Calabria.

Ecco gli ingredienti per replicare a casa il panino Petelia.

insalata di campo

agrumi canditi

zeste di limone (la scorza)

capocollo calabro

cipolla di Tropea marinata in aceto di lamponi

stracciatella cremosa per accompagnare il panino

Il risultato finale sarà un panino dal sapore deciso e sorprendente e dal profumo di Calabria. Per la preparazione del panino basta seguire la vostra fantasia. Particolare attenzione va riposta nella scelta del pane. La migliore opzione è un panino con grani storici calabresi o siciliani, dal Verna al Perciasacchi o al grano saraceno.