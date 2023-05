Una ricetta inventata da chef Cannavacciuolo

Prendete un alimento “povero” come il baccalà e mettetelo nelle mani di uno chef di assoluto talento come Antonino Cannavacciuolo. Il risultato sarà sorprendente. Perchè soltanto col genio dei grandi si arriva a capire come trattare per bene un alimento e come valorizzarlo. Soltanto al genio di Cannavacciuolo poteva venire in mente di unire la tecnica di cottura alla “pizzaiola” all’utilizzo di uno dei pesci meno nobili. Ed è nato proprio così il baccalà alla pizzaiola, una tecnica di solito utilizzata nella preparazione delle carni.

Per realizzare questa pietanza, il pesce viene cotto quasi a vapore e l’aggiunta degli aromi interviene sulla sapidità del baccalà. Nella versione di Cannavacciuolo, il pesce cucinato alla pizzaiola viene presentato adagiato su un letto di passata di pomodorini datterini arrichiti con della granella di olive nere e altri erbe aromatiche.

Ecco gli ingredienti per il baccalà alla pizzaiola

Baccalà dissalato, 2 tranci da 120 g;

Olive nere, 50 g;

Pomodori datterini,10;

Basilico;

Origano;

Cipollotto, 1 (parte bianca);

Aglio,1 spicchio;

Olio EVO;

Sale/Pepe

Ecco come preparare la pizzaiola di baccalà

La prima cosa da fare è preparare il sughetto. Lavare e tagliare a fettine i pomodori datterini. Condire con sale, olio evo, qualche foglia di basilico, uno spicchio di aglio e fettine di cipollotto tagliato a rondelle. Alla fine, va aggiunto un pizzico di origano essiccato. Mescolare tutto e fare riposare per tre ore. A questo punto vanno tolti gli aromi e si passano al setaccio i datterini, per ottenere una passata di pomodoro. Unire di nuovo uno spicchio di aglio, un altro pizzico di sale e origano, una foglia di basilico fresco, una fettina di cipollotto e dell’olio evo.

La passata va fatta marinare per un paio di ore. In una casseruola larga versate un dito di acqua e tutti gli aromi come già fatto in precedenza. Adagiare anche il pesce tagliato a fette spesse e lasciate cuocere per 4 minuti a fuoco lento, come per una cottura a vapore.

Con un coltello tagliare le olive nere disossate. Versate la passata aromatizzata in ogni singolo piatto e sistemate le fette di baccalà. Aggiungere un pizzico di origano, la granella delle olive nere e condire con un filo di olio. Guarnire con del basilico fresco.

