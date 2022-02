Verdure di stagione per una cena light

Le bietole al pomodoro sono un piatto della tradizione contadina siciliana. E’ uno di quei piatti dal sapore antico, buono per riscaldare il cuore e l’animo in una fredda serata invernale. Questa pietanza è perfetta come piatto unico per una serata light senza rinunciare al sapore. Va anche detto che le bietole sono una delle verdure più siciliane. Vengono usate in particolari preparazioni dello street food isolano. Senza le bietole, che gusto avrebbero le famosissime schiacciate catanesi?

Gli ingredienti per le bietole al pomodoro

1 kg Bietole

400 g Polpa di pomodoro

1 spicchio d’aglio

q.b. Olio extravergine d’oliva

q.b. Origano

q.b. Sale

La ricetta per le bietole al pomodoro

Togliete dalle bietole le foglie rovinate o leggermente appassite; tagliate con un coltello la parte finale del gambo che le tiene unite.

Tagliate le coste a pezzetti piccole e le foglie a pezzi più grandi, così facendo la cottura sarà uniforme. Lavate la verdura abbondantemente nell’acqua fredda, poi mettetela in uno scolapasta a sgocciolare.

Mettete sul fuoco un pentola con abbondante acqua salata. Quando comincerà a bollire immergetevi le bietole e fatele cuocere per circa 5 minuti (devono rimanere a metà cottura), poi mettetele a sgocciolare in uno scolapasta. Spellate lo spicchio d’aglio e fatelo rosolare per alcuni istanti in una larga padella (preferibilmente antiaderente) con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete la polpa di pomodoro e allungate con poca acqua. Salate, profumate con un pizzico d’origano e lasciate cuocere per circa 10 minuti, rigirando di tanto in tanto. Trascorsi i 10 minuti unite le bietole, mescolate e proseguite la cottura per altri 7 – 8 minuti, fino a quando le bietole saranno cotte. Servite le bietole al pomodoro ben calde.