Il miglior antidoto al maltempo, una ricetta per il buon umore

Il Polpettone alla Siciliana è un tripudio di sapori, colori e profumi. E’ l’inno alla bontà. E’ il piatto delle domeniche un po’ uggiose, quando non c’è tanta voglia di uscire. Ed allora si resta a casa a cucinare. E sin dalla mattina le stanze si riempiono di quei profumi che soltanto la cucina siciliana sa regalare. Certo, il polpettone è una pietanza diffusa in ogni continente. C’è addirittura chi lo prepara senza carne.. Ma quello alla siciliana è il più buono di tutti. Anche il più bello. Quando lo tagliate a fette ancora fumante, al centro troverete il bianco e il giallo dell’uovo sodo. Quasi un occhio che vi guarda e vi sfida. E vi grida, “mangiami, mangiami”. Il Polpettone è anche un antidoto al maltempo: è una pietanza che riporta il buon umore.

Gli ingredienti per il polpettone alla siciliana

1 kg di tritato

2 uova

100 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di mollica (ammollata nel latte)

noce moscata q.b.

Per il ripieno

Mortadella”(50 gr)”

Provola”(100 gr)”

Uova sode”(4)”

Spinaci”(400 gr)”

Una noce di burro

Per impanare il polpettone

farina q.b.

un uovo

mollica q.b.

Per il sugo

Una cipolla

Passata di pomodoro”(500 gr)”

Un cucchiaio di concentrato di pomodoro

Vino rosso per sfumare

Olio EVO q.b.

Le regole del polpettone perfetto

Preparare il polpettone richiede molto tempo e cura. Per questo si fa la domenica. Cominciamo dalle uova che andranno a farcire la nostra maxi polpetta.In un pentolino pieno d’acqua mettete le quattro uova e fatele bollire fino a farle rassodare. Fate raffreddare e sgusciatele. Poi si passa ad altri ingredienti per il ripieno. Pulite accuratamente gli spinaci. Cuoceteli in una padella capiente con mezzo bicchiere d’acqua. Quando sono cotti e l’acqua completamente asciugata aggiungete la noce di burro. Fate insaporire per qualche minuto. Preparate l’impasto mescolando bene la carne macinata con le uova, formaggio grattugiato, noce moscata, mollica di pane ( precedentemente ammollata nel latte e strizzata).

Adesso prendete un foglio di carta forno, ungetelo di olio e spianate l’impasto fino a formare un rettangolo dello spessore di 1-1,5 cm.

Stendetevi sopra le fette di mortadella, gli spinaci, il caciocavallo tagliato a listarelle e le uova sode intere. Con le mani bagnate d’acqua arrotolate il polpettone sigillando bene il bordo e i lati per non fare uscire il ripieno.

Passate il polpettone nella farina , nell’uovo sbattuto e nella mollica. Infilatelo in una retina per arrotolati di carne. Potrete, cosi’, cuocerlo senza timore che si rompa quando lo girate. Se preferite potete scegliere di fare più polpettoni di piccole dimensioni per gestirli meglio durante la cottura. In un tegame capiente mettete un filo d’olio e la cipolla tagliata finemente. Aggiungete il polpettone e fate rosolare per qualche minuto girando più volte l’arrotolato. Sfumate con vino rosso.

Aggiungete la passata di pomodoro, un bicchiere d’acqua. Cuocete a fuoco basso per circa 60 minuti, fino a che il sugo sia ben denso. Togliete dal fuoco e fate raffreddare bene. Adagiate il Polpettone su un tagliere. Togliete la retina per arrotolati e tagliate a fette.

Ed ecco la video ricetta del Polpettone alla siciliana. E’ un polpettone griffato: è quello della food blogger e giornalista Giusina Battaglia.