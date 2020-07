che estate sarebbe senza i pomodori ripieni di riso?

Il bello di preparare le verdure ripiene è che, oltre al contenuto, una volta svuotate o contemporaneamente, si mangia anche il contenitore.

Non è un caso che in estate questo tipo di preparazione raggiunga l’apice di gradimento dal momento che, una volta cucinati, questi deliziosi scrigni variopinti ben si prestino anche ad essere gustati freddi (o a temperatura ambiente) divenendo l’ideale per pranzi e cene estive che non richiedano la necessità di accendere i fornelli dal momento che di caldo, durante la bella stagione, ce n’è già abbastanza.

Senza contare che, in questo momento storico in cui, dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria globale, si tende ad uscire meno e a preferire invitare a casa pochi parenti e amici, preparazioni monodose ben si prestano ad evitare assembramenti, come previsto dalle norme dell’ultimo DPCM , e sono facilmente gestibili nella suddivisione tra gli ospiti.

Ecco che, recandosi al mercato, una volta giunti al reparto ortofrutticolo, tra le tante verdure di stagione, c’è, davvero, l’imbarazzo della scelta e sembra quasi che ogni ortaggio ci strizzi l’occhio e ravvivi i propri colori per farsi più attraente per noi in modo da far ricadere su di lui la scelta. Tra i peperoni variopinti, il verde smeraldo delle zucchine, l’arancione intenso delle carote, impossibile non essere attratti dal rosso intenso e vivido dei pomodori che fanno capolino facendo bella mostra di sè.

Costituiti per la maggior parte da acqua e da un contenuto di grassi irrisorio, i pomodori, oltre ad avere un apporto calorico molto basso, sono fonte di preziosi nutrienti, soprattutto di potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori è dovuto ad un antiossidante, il licopene, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti ossia luteina e zeaxantina.

Pomodori ripieni di riso