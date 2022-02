Un piatto contadino elevato a simbolo della cucina italiana nel mondo

Dalla grande cucina del Quirinale arriva il risotto alle erbe aromatiche. Elevato a pietanza da servire ai Grandi della terra, per onorare l’eccellenza della cucina tricolore, questo risotto è un piatto della tradizione contadina, molto diffuso nelle regioni del Nord Italia. Questa ricetta, tuttavia, appartiene ormai alla storia della nostra Repubblica. Nel 2014, il risotto alle erbe aromatiche venne servito al Quirinale, in occasione del pranzo di gala per la visita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Da allora, questa pietanza appartiene al menù della “Grande cucina” del Colle più alto d’Italia.

Le erbe necessarie alla preparazione di questo risotto vengono coltivate direttamente nei giardini delle scuderie del Quirinale. Usanza che venne introdotta ai tempi della presidenza di Oscar Luigi Scalfaro. Tra le erbe utilizzate per conferire sapore al risotto c’è anche il dragoncello. Erba dalle tante virtù che consente di ridurre notevolmente l’utilizzo del sale. Alla fine, seguendo correttamente la ricetta, otterrete un risotto veloce e semplice da realizzare, un vero e proprio concentrato di sapore.

Ecco gli ingredienti per il risotto alle erbe aromatiche

360 g di riso

1 cipolla

sale q.b.

2 bicchieri di vino

timo q.b.

maggiorana q.b.

dragoncello q.b.

formaggio grattugiato q.b.

brodo vegetale q.b.

olio di oliva q.b.

Come preparare il risotto alle erbe aromatiche

Innanzitutto sbucciate la cipolla, tritatela finemente e fate aromatizzare in una padella con il vino bianco. Versate un filo d’olio sul fondo di un tegame, aggiungete il riso e fatelo tostare per 2-3 minuti.

Bagnate con il vino bianco aromatizzato alla cipolla e lasciate evaporare l’alcol. A questo punto proseguite coprendo con il brodo vegetale e lasciate cuocere mescolando regolarmente e avendo cura di aggiungere altro brodo quando necessario.

Terminata la cottura, spegnete il fuoco e aggiungete il formaggio grattugiato e le erbe aromatiche lavate e tritate. Mescolate e lasciate riposare per 1-2 minuti prima di servire. Buon appetito!

Potete tranquillamente variare la tipologia di erbe aromatiche in base al vostro gusto e alla disponibilità. Come conservare: il risotto preparato in questo modo può essere conservato in frigorifero per 1-2 giorni.