Il più nobile tra i vini per un piatto morbido e spumoso

Il risotto allo champagne è un piatto che arriva direttamente dagli anni Ottanta. Alla vigilia di San Valentino, questo risotto è un piatto leggero ed afrodisiaco, perfetto per sedurre il lui o la lei del caso. Unica accortezza, si deve stare attenti a non esagerare con lo champagne. Il vino in generale, e vale anche per lo champagne, conferiscono acidità alle pietanze. La quantità di champagne da aggiungere non può essere “a piacere”, ma deve essere calibrata alla perfezione. In linea di massima, ogni 100 g di riso si possono usare al massimo 120 ml di champagne. Seguendo le istruzioni, il risultato finale sarà un risotto morbido e spumoso, dall’aroma inconfondibile del più pregiato dei vini.

Per questa ricetta ci siamo affidati all’esperienza dello chef e blogger Stefano Barbato.

Gli ingredienti per il risotto allo champagne

350 gr riso carnaroli

1 bottiglia (a temperatura ambiente) champagne

1 l brodo vegetale

1 cipolla rossa

50 gr burro

100 gr parmigiano grattugiato

q.b. sale

1 l acqua

70 gr cipolla rossa

70 gr carote

70gr sedano

Sale qb

La ricetta del risotto allo champagne

Per preparare il risotto allo Spumante o Champagne si comincia dal brodo vegetale: lavate una costa di sedano, la carota e la cipolla e tagliatele a tocchetti della stessa dimensione, poi mettetele in una pentola con un litro di acqua fredda, coprite con un coperchio e a fuoco medio portate ad ebollizione. Quindi regolate di sale e lasciate cuocere il tutto per 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura spegnete il fuoco e tenete il brodo in caldo.

Versate il riso in un pentolino e tostatelo a secco per 2-3 minuti a fuoco medio, girandolo spesso per evitare che si attacchi (dovete portare il riso ad una temperatura di 55/60°, vi accorgerete che avrà raggiunto la giusta temperatura quando emanerà un profumo di pane e si formerà una polverina bianca nella parte esterna del chicco). Poi lasciatelo da parte in una ciotola.

Sbucciate la cipolla, lavatela e tritatela finemente, quindi fatela appassire a fuoco dolce insieme a 25 gr di burro (la metà del peso totale) in una casseruola e, quando sarà diventata trasparente, unite il riso precedentemente tostato e mescolate bene per amalgamare il tutto.

Poi alzate leggermente la fiamma e sfumate con abbondante champagne (o spumante), circa metà bottiglia, coprendo completamente il riso, e fatelo assorbire dal riso mescolando continuamente con un cucchiaio di legno facendo evaporare anche la parte alcolica. Dopodiché aggiungete altro champagne, tenendone un po’ da parte per la fase finale, e quando anche questo verrà assorbito, procedete con la cottura bagnando il riso con un mestolo di brodo vegetale caldo alla volta, via via che verrà assorbito dal riso.

Quando il risotto è quasi giunto a cottura, aggiustate di sale, poi unite lo champagne restante e mescolate (in questo modo rimarrà una piccola parte di alcol all’interno del risotto che ne esalterà il sapore).

Spegnete il fuoco un minuto prima della completa cottura, aggiungete il parmigiano grattugiato, il restante burro e mantecate con un cucchiaio di legno fino a rendere il risotto cremoso, morbido e spumoso.