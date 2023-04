La ricetta della food blogger Giusina Battaglia

Anche per il periodo di Quaresima è possibile preparare un buonissimo piatto di pasta condito con il ragù. A condizione che venga rispettato il divieto di cibarsi con carni. La ricetta di oggi appartiene al blasonatissimo carnet della food blogger e giornalista Giusina Battaglia. La sua ricetta del ragù quaresimale è un tripudio di sapori della terra: carciofi, asparagi, cipolla e le immancabili polpette di pane e caciocavallo. Il tutto da completare con una spolverata abbondante del parmigiano dei poveri, la “muddica atturrata“.

Gli ingredienti per il Ragù della Quaresima

300 g di gnocchetti sardi

600 ml di salsa di pomodoro

300 g di piselli

300 g di cimette di cavolfiore

1 cipolla

6 carciofi

70 g di caciocavallo grattugiato

1 mazzetto di asparagi amari

1 mazzo di cavolicelli (o verdure amare)

2 uova

Prezzemolo

Pangrattato

Olio extra vergine d’oliva

Sale

Pepe

La ricetta del ragù quaresimale

Fare un trito di cipolla e rosolare con olio su fiamma media. Unire i carciofi tagliati a fettine sottili e i piselli. Aggiungere la salsa e cuocere a fuoco dolce per una mezz’oretta. Sbollentare le punte degli asparagi, le cimette di cavolfiore e i cavolicelli, in pentole separate. Con le uova, il prezzemolo, il caciocavallo, sale, pepe e il pangrattato necessario per poter ottenere un composto modellabile con le mani, formare delle polpette e friggetele in olio d’oliva ben caldo. Unire alla salsa le verdure sbollentate e tagliate a pezzetti, regolare di sale e pepe. Cuocere per altri 15-20 minuti. Sbollentare la pasta e, appena pronta, maneggiare con il condimento Aggiungere nel piatto di portata le polpette di pane e finire con muddica atturrata e caciocavallo.