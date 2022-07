Una pietanza che arriva dal periodo Aragonese

Il risotto alla pescatora è un piatto simbolo della cucina mediterranea in estate. Questa ricetta ha una storia lunga quasi cinque secoli, perchè i primi risotti ai frutti di mare vennero preparati a Napoli nel XIV secolo. La ricetta richiede una preparazione molto lunga ed accurata, ma con un poco di attenzione è persino semplice da realizzare. Questa pietanza porta una ventata di mare in bocca e parla delle nostre tradizioni mediterranee.

La storia segreta del risotto alla pescatora

La storia di questo piatto è ancora oggi un mistero. Non è facile stabilire chi abbia inventato questa ricetta. E’ molto probabile che il primo risotto alla pescatora coincida con l’arrivo a Napoli del riso. Nel capoluogo campano il riso arriva nel XIV secolo grazie agli Aragonesi. Da escludere ogni contaminazione con la cucina spagnola o portoghese. Nonostante la vaga assonanza, il risotto alla pescatora non ha nulla in comune con la paella di pesce, tipicamente spagnola, a parte alcuni ingredienti come riso e molluschi.

Gli ingredienti per il risotto alla Pescatora

350 gr. riso carnaroli

10 gamberi

600/700 gr. seppie

1 scorfano

scampi e gamberoni

1,5 kg. cozze/vongole

1 gambo sedano

1 carota

1 cipolla

1 scalogno

3/4 foglie basilico fresco

2 spicchi d’aglio

una manciata prezzemolo

4/5 pomodorini datterini

1 cucchiaio doppio concentrato di pomodoro

1/2 l. vino bianco secco

sale e pepe

olio extravergine di oliva

2 l. acqua

La ricetta del risotto alla pescatora