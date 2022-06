Un classico della cucina estiva

I pomodorini ripieni da gratinare sono un classico della cucina estiva. Farcire le verdure, passarle al forno e poi dare un tocco di gratin è una tecnica molto amata in Italia. Il risultato è garantito. Si tratta, tutto sommato, di una ricetta abbastanza semplice da preparare e veloce per una cena estiva da realizzare all’ultimo minuto. Servono pochi ingredienti per farcire i pomodori: il pane grattugiato che verrà tostato in gratinatura, del parmigiano reggiano e delle mozzarelline, che avranno il compito di rendere golosa e filante questa portata.

Gli ingredienti per i pomodorini farciti

16 di Pomodorini ciliegini

16 Mozzarelline

q.b. di Pane Grattugiato

q.b. di Formaggio Grattugiato

q.b. di Sale

q.b. di Rosmarino

Ecco come preparare i pomodorini farciti

Per preparare i pomodori ripieni gratinati cominciate a lavare bene i pomodorini sotto acqua corrente. Con un coltello rimuovete la calotta e infine, con un cucchiaino o con l’apposito scavino, togliete anche la polpa interna. Salateli leggermente e metteteli a testa in giù in un piatto. Nel frattempo sgocciolate le mozzarelline e tamponatele con della carta da cucina. A parte, mescolate il pangrattato con il formaggio grattugiato. Farcite i pomodorini con un po’ di formaggio misto a pane, mettete all’interno di ciascuno una mozzarellina e decorate con un altro po’ di pane. Adagiate i pomodorini in una pirofila adatta alla cottura in forno, completate con qualche ago di rosmarino e infornate a 200°C per 20 minuti. Serviteli dopo averli lasciati intiepidire, altrimenti si rischia l’effetto pomodorino di Fantozzi.