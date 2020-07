L’insalata Nizzarda è una tipica ricetta provenzale originaria di Nizza. Nei menù dei ristoranti stellati, però, la potete trovare alla voce Salade niçoise.

E’ un piatto dal sapore mediterraneo, realizzato in maggior parte da verdure crude dal gusto molto deciso, che racchiudono tutto il sapore del sole.

L’insalata nizzarda si è diffusa a livello internazionale. Esistono parecchie versioni.

Ma a Nizza, le regole per questa insalata, sono severe: data la sua ricca consistenza, l’insalata nizzarda può essere servita sia come piatto adatto a coprire la prima parte di un pasto estivo, sia come piatto unico.

Ecco gli ingredienti per una nizzarda, come si deve: Aglio 2 spicchi, Uova sode 4, Cetrioli 1, Peperoni verdi (piccolo) 1, Peperoni gialli (piccolo) 1, Cipollotti 4, Fave sgranate 250 g, Tonno sott’olio (meglio se ventresca) 250 g, Pepe nero q.b., Olio extravergine d’oliva ½ bicchiere, Basilico 10 foglie, Pomodori ramati 400 g, Olive nere denocciolate 60 g, Acciughe (o alici) sott’olio 8 filetti, Sale fino q.b.

La preparazione di questo piatto è davvero semplice. Cominciate a tagliare le verdure, affettando i cipollotti e facendo a pezzetti i pomodori.

Tagliate anche i peperoni, che potete lasciare a listarelle o se preferite a piccoli cubetti. Mettete tutto in una ciotola e aggiungete il tonno, scolato dal proprio liquido di conservazione, le acciughe, le uova sode (fatele cuocere non più di 10 minuti) e le olive nere.

Condite il tutto con olio, sale e pepe e infine aggiungete il basilico e il prezzemolo a pezzetti.