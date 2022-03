La ricetta creativa di Antonino Cannavacciuolo

Gli Scampi alla pizzaiola è un piatto gourmet che abbina i sapori del prezioso crostaceo con i frutti della terra, come i pomodorini e le olive taggiasche. E’ una ricetta inventata da Antonino Cannavacciuolo. La ricetta è diventata uno dei cavalli di battaglia del relais V Villa Crespi, la sontuosa reggia che ospita le cucine dirette dall’amatissimo chef napoletano. E’ un piatto perfetto per equilibrio e splendido dal punto di vista cromatico. E’ un piatto che si mangia con gli occhi.

Gli ingredienti per gli Scampi alla pizzaiola

8 scampi freschi

1 Kg di pomodorini

6 gr di gomma xantana

100 gr di olive taggiasche

1 bicchiere di acqua di cottura di polipo

1/2 bicchiere di olio di semi di girasole

Sale Maldon

Pepe

Origano

Olio EVO

La ricetta di chef Cannavacciuolo

Per preparare gli scampi alla pizzaiola procedere in questo modo. Saltare in padella i pomodorini con olio, aglio, sale e pepe poi frullarli aggiungendo la gomma xantana e filtrare il tutto con un colino. La salsa ottenuta va lasciata riposare almeno 10-12 ore. Pulire gli scampi e poi batterli al coltello e condirli con olio EVO; successivamente denocciolare le olive e batterle finemente al coltello .Emulsionare l’acqua di cottura del polipo, ridotta precedentemente in padella, con l’olio di semi di girasole fino ad ottenere una sorta di maionese. Per comporre il piatto prima di tutto disporre l’acqua di pomodoro sul fondo del piatto, poi mettere la maionese di polipo decorando a piacimento. Successivamente aggiungere le olive tagliate e l’origano; infine la tartare di scampi e qualche scaglia di sale Maldon sopra gli scampi. Decorare il tutto con qualche rametto di timo fresco.