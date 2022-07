Dal genio di Antonino Cannavacciuolo

Scampi di Sicilia alla pizzaiola è una delle ricette più apprezzate a Villa Crespi, il ristorante relais guidato dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Replicare a casa un piatto dal così alto livello di difficoltà non è per nulla semplice. Ma si può sempre tentare. Gli scampi del canale di Sicilia sono i protagonisti di questo piatto dal sapore eccezionale e incredibilmente dettagliato e glamour sul piano visivo. Questa ricetta si caratterizza per l’utilizzo di materie prime eccezionali e per alcune preparazioni assolutamente inedite: una su tutte, la maionese di polpo.

Gli ingredienti per gli Scampi alla pizzaiola

1 kg di pomodori datterini

1 mazzetto di basilico

1 cipollotto

1 spicchio d’aglio

1,6 g di gomma xantana per ogni litro di passata di datterini

500 ml di acqua di cottura di un polpo

300 ml di olio di girasole

100 g di olive taggiasche denocciolate

8 scampi grandi già abbattuti da mangiare crudi

1 cucchiaino di origano secco

olio evo

sale di Cervia

Come prepare gli scampi di Sicilia alla pizzaiola