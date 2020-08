Riccia o liscia, la scarola è la regina della nostra tavola

La scarola saltata in padella è un piatto leggero, gustoso, da impreziosire con delle meravigliose olive nere. La scarola è una verdura veramente versatile. Molti la chiamano indivia e ne esistono due varietà: una a foglia liscia ed una a foglia ondulata. Quella ondulata è chiamata anche scarola riccia ed ha un sapore più aspro.

La ricetta di questa insalata è frutta della creatività del food vlogger Carlo Gaiano. Ecco gli ingredienti per 4 persone: 600-700 gr. di scarola, 20-25 olive nere, 7-8 capperi, 3-4 acciughe sott’olio, 1/4 di cipolla media, Olio extravergine d’oliva q.b., Sale q.b., Peperoncino macinato (opzionale).

Pulite la scarola rimuovendo le prime foglie esterne se rovinate, tagliate il torsolo alla base e lavate le foglie accuratamente. Eliminate l’acqua in eccesso ed in presenza di foglie troppo grandi, tagliatele ulteriormente. Tagliate finemente la cipolla, sminuzzate le acciughe e taglizzate i capperi. Aggiungete 4-5 cucchiai di olio in una padella o pentola capiente, mettete a fiamma medio passa ed aggiungete la cipolla, i capperi e le acciughe, fate rosolare per qualche minuto e poi aggiungete le foglie ancora bagnate.

Fate insaporire per qualche minuto sempre a fiamma lenta mescolando di tanto in tanto e poi aggiungete 2-3 tazzine di acqua e coprendo con il coperchio lasciate cuocere per 15-20 minuti sempre a fiamma dolce. A piacere, la scarola saltata in padella può essere accompagnata da crostini di pane croccante.