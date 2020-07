Per voi la ricetta griffata dallo chef stellato Gordon Ramsey

Si chiamano Scotch Eggs e sono un piatto tipico della tradizione di quel paese nebbioso . A prima vista, ogni siciliano, potrebbe scambiarlo per l’arancina.

Ma la somiglianza si limita soltanto Alla forma, perchè le uova alla scozzese sono delle uova sode contenute all’interno di un pasticcio di carne tritata impanata e fritta.

Le uova scozzesi sono una delle pietanze preferite da Gordon Ramsey, il superchef stellato e star dei format Tv.

Le Scotch Eggs nascono come “stuzzichino” da gustare assieme a un drink nel sostanzioso happy hour delle birrerie scozzese. Sono uno di quei tanti piatti della cucina tradizionale che nascono per riciclare gli avanzi: si fanno con un poco di tutto, e sono nutrienti e saporite.

Ma il piatto è comunque fritto, più che come antipasto va interpretato come piatto unico da abbinare a una insalata light.

Gli ingredienti per le Scotch eggs sono: 4 uova fresche, 300 g di salsiccia fresca, 50 g di carne macinata di vitello, la scorza grattugiata di mezzo limone biologico, un cucchiaino di senape in polvere, salvia (due foglie) e prezzemolo fresco, sale e pepe q.b. Per la panatura delle eggs servono altre 2 uova medie, sbattute, della farina 00, pangrattato e olio di arachidi per frittura.

Si comincia facendo bollire le uova. Immergete le uova nell’acqua già calda per poter calcolare alla perfezione i tempi di cottura (per evitare che si rompano, mettetele nell’acqua lentamente, con un cucchiaio.

Bollitele per 6 minuti. Considerate che poi le Scotch Eggs andranno anche fritte, quindi la cosa migliore è non far rassodare troppo il tuorlo.

Al termine dei sei minuti scolate le uova e raffreddatele sotto un getto abbondante di acqua fredda. Fermerete la cottura e sarà più facile eliminare il guscio.

Ora che le uova sono rassodate alla perfezione, togliete i gusci e mettetele temporaneamente da parte.

Si passa poi alla preparazione dell’impasto. Mescolate gli altri ingredienti in una terrina: la salsiccia dovrà essere opportunamente spellata e sgranata. Salate e pepate l’impasto nella terrina. Alla fine dovete trovarvi con un impasto sufficientemente malleabile e che può essere lavorato senza rompersi.

Dividete l’impasto in quattro porzioni uguali e mettete un uovo sodo al centro di ciascuna.

Adesso si deve rivestire tutto l’uovo con l’impasto di carne e passate le vostre Scotch Eggs nella farina, nell’uovo sbattuto ed infine infine nel pangrattato.A questo punto le uova scozzesi sono pronte. Fatele friggere per pochi minuti in olio caldo fino a quando non avranno assunto un colore dorato, girandole spesso per cuocerle in modo uniforme.