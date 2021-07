Un alimento sano e saporito per la nostra tavola

Povera Seppia, la mandiamo all’inferno

Una ricetta hot della tradizione toscana ‘

Questi molluschi sono un alimento prezioso per il nostro organismo

Facile da preparare, con il nero della sua sacca si preparano risotti e primi piatti

Le seppie in cucina sono un elemento prezioso, facile da cucinare e ricco di mille sorprese. Appartiene a una famiglia di molluschi cefalopodi diffusi nelle acque tropicali-temperate. Questo mollusco è provvisto di ben 10 tentacoli . La preparazione classica è la cottura alla griglia. Ma con il pregiato nero di seppia si possono preparare risotti e primi piatti di pasta.

Questo mollusco offre proteine ad alto valore biologico e pochissimi zuccheri e grassi.E’ un alimento prezioso per il nostro organismo. La seppia garantisce 16 grammi di proteine ogni 100 gr ed è ricca delle vitamine A, D, B1 e B12, e di minerali necessari come selenio, fosforo, potassio, ferro, rame e zinco, la fibra e le purine. Oltretutto è un alimento ipocalorico e può essere mangiato anche da chi deve seguire una dieta per dimagrire.

La ricetta di oggi ci porta dritti dritti nelle cucine della tradizione versiliana in Toscana. Con un tocco di peperoncino piccante per dare sprint alla ricetta. Con l’ironia che contraddistingue i toscani, questa ricetta manda quei poveri molluschi all’inferno. A causa del peperoncino che le trasforma in un piatto piccantissimo al palato.

Gli ingredienti per le Seppie all’inferno

800 g di seppie già pulite

800g patate

2 spicchi di aglio

prezzemolo, peperoncino

olio evo 2 bicchieri di vino bianco

sale

Ecco come preparare la Seppia all’inferno