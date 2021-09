Un primo piatto last minute

Spaghetti del brigadiere

Una ricetta per un primo piatto veloce da preparare ma saporito

Il condimento è composto da pomodoro, patate e cipolla

Gli spaghetti del brigadiere sono una ricetta semplice e gustosa da preparare in pochi minuti. Si realizza con elementi semplici come patate, pomodoro e cipolla, da saltare in padella. La ricetta si chiama così perchè è un omaggio a quei militari che hanno poco tempo per cucinare. Così, immaginandoli tra un turno di servizio e l’altro, qualcuno ha pensato bene di dedicare loro una ricetta gustosa ma anche rapida e semplice.

Ecco gli ingredienti per gli spaghetti del brigadiere

400 gr di spaghetti

1 Cipolla

1 patata grande o due medie

5 pomodorini

olio

sale



La ricetta degli spaghetti del brigadiere

Prendiamo una padella e mettiamo a scaldare dell’olio. Inseriamo la cipolla tagliata e facciamola rosolare. Mentre rosolano inseriamo anche le patate tagliate a dadini: i dadini devono essere piccolissimi, più piccoli sono, più avranno la possibilità di cuocere in fretta e in maniera omogenea. Quando il tutto comincerà ad imbiondire, allora mettiamo i pomodorini tagliati in due. Li aggiungiamo alla fine perché così non si spappoleranno e manterranno un po’ di croccantezza ( sempre se piace). Mentre il tutto cuoce, abbiamo messo su la pentola dell’acqua.

Una volta raggiunto il bollore, caliamo i nostri spaghetti. Un paio di minuti ( anche 4) prima della cottura caliamo la pasta, conserviamo un po’ di acqua di cottura e versiamo i nostri spaghetti nella padella. Spadelliamo gli spaghetti e creiamo un piatto unico dove, grazie all’acqua della pasta, diventeranno più cremosi e saporiti. Appena cotti, una spolverata di pepe ( se vi piace) o di peperoncino ( se vi piace) e godetevi i vostri buonissimi spaghetti.